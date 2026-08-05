Συναγερμός στο Λονδίνο μετά από επίθεση με μαχαίρι - Συνελήφθη μια 47χρονη

Τέσσερα άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο μετά από ένα ανησυχητικό περιστατικό με μαχαίρωμα στο κέντρο του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου (London Ambulance Service), οι διασώστες κλήθηκαν λίγο μετά τις 12:30 τοπική ώρα σε έναν δρόμο κοντά στο Covent Garden.

BREAKING: A woman has been arrested after multiple people were stabbed in Covent Garden in central London, the Metropolitan Police has said



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Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τέσσερις τραυματίες στο σημείο και στη συνέχεια τους μετέφεραν οδικώς, κατά προτεραιότητα, σε εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Όπως μεταδίδει το Sky News η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έδωσε στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για το περιστατικό με τους τέσσερις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ύποπτη που συνελήφθη είναι μία 47χρονη γυναίκα.

Στο σημείο εντοπίστηκαν τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών, οι οποίοι έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες πριν διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Η 47χρονη συνελήφθη με τις κατηγορίες της κατοχής επιθετικού όπλου και της πρόκλησης σωματικών βλαβών, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.