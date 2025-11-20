Συνάντηση αύριο του Τραμπ με τον... «κομμουνιστή δήμαρχο της Νέας Υόρκης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη μέσω Truth Social ότι προγραμματίστηκε συνάντησή του με τον Ζόχραν Μαμντάνι, τον δημοκρατικό σοσιαλιστή που εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, αύριο Παρασκευή 21η Νοεμβρίου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν ''Κουάμι'' Μαμντάνι ζήτησε συνάντηση. Αποφασίσαμε ότι αυτή η συνάντηση θα λάβει χώρα στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή 21η Νοεμβρίου», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Γεννημένος στην Καμπάλα της Ουγκάντα, ο Μαμντάνι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του σε ηλικία επτά ετών. Φοίτησε στο Λύκειο Επιστημών του Μπρονξ και αργότερα απέκτησε πτυχίο στις Αφρικανικές Σπουδές από το Κολλέγιο Μπόουντοιν, όπου συνίδρυσε το πανεπιστημιακό παράρτημα των Φοιτητών για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη.

Ο προοδευτικός millennials, έχει δημοσιεύσει ένα βίντεο της προεκλογικής του εκστρατείας εξ ολοκλήρου στα Ουρντού και έχει αναμειχθεί με αποσπάσματα ταινιών του Μπόλιγουντ. Σε ένα άλλο, μιλάει ισπανικά.

Σύζυγός του είναι η 27χρονη καλλιτέχνης Ράμα Ντουάτζι, με καταγωγή από τη Συρία.

Η μητέρα του, Μίρα Ναΐρ, είναι διάσημη σκηνοθέτης και ο πατέρας του, καθηγητής Μαχμούντ Μαμντάνι, διδάσκει στο Κολούμπια. Και οι δύο γονείς του είναι απόφοιτοι του Χάρβαρντ.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι θεωρείται ένας από τους πιο αφοσιωμένους υπέρμαχους των εργαζομένων. Στο πλαίσιο της πολιτικής του ατζέντας, έχει προτείνει ριζοσπαστικά μέτρα, όπως η καθιέρωση δωρεάν μετακινήσεων με λεωφορεία, η καθολική παιδική φροντίδα και το πάγωμα των ενοικίων σε κατοικίες υπό ρύθμιση, χρηματοδοτούμενα μέσω αυξημένης φορολόγησης των πλουσιότερων στρωμάτων.