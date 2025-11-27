Συνάντηση Ερντογάν – Πάπα Λέοντα ΙΔ’: Κοινή βάση για ειρήνη και δικαιοσύνη

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση «εποικοδομητική», καθώς συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την «κοινή συνείδηση της ανθρωπότητας».

Όπως τόνισε, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανθρώπων που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, αλλά και στην ανάγκη εξάλειψης των αιτίων που οδηγούν στη μετανάστευση.

Saygıdeğer Papa 14’üncü Leo’nun artan tehditler karşısında ailenin korunmasına yönelik güçlü mesajlarını büyük bir memnuniyetle takip ediyorum.



Aileyi koruyamazsak bireyi koruyamayız, bireyi koruyamazsak insan olma bilincini muhafaza edemeyiz.… pic.twitter.com/MqJLP4tDOA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 27, 2025

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι, ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων – συγκρούσεων, ανθρωπιστικών κρίσεων, φτώχειας, αδικίας και κλιματικής αλλαγής – υπάρχει κοινή προσέγγιση με τον Ποντίφικα που «υπερασπίζεται την ειρήνη, δίνει προτεραιότητα στη δικαιοσύνη και βασίζεται στην ευσπλαχνία».

Κλείνοντας, χαρακτήρισε την επίσκεψη του Πάπα ως «σημαντικό βήμα που ενισχύει την κοινή μας βάση» και εξέφρασε ευχές για ειρήνη και ευημερία στον καθολικό κόσμο.