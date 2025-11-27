Συνάντηση Ερντογάν – Πάπα Λέοντα ΙΔ’: Κοινή βάση για ειρήνη και δικαιοσύνη

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.
Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση «εποικοδομητική», καθώς συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την «κοινή συνείδηση της ανθρωπότητας».
Όπως τόνισε, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανθρώπων που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, αλλά και στην ανάγκη εξάλειψης των αιτίων που οδηγούν στη μετανάστευση.
Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι, ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων – συγκρούσεων, ανθρωπιστικών κρίσεων, φτώχειας, αδικίας και κλιματικής αλλαγής – υπάρχει κοινή προσέγγιση με τον Ποντίφικα που «υπερασπίζεται την ειρήνη, δίνει προτεραιότητα στη δικαιοσύνη και βασίζεται στην ευσπλαχνία».
Κλείνοντας, χαρακτήρισε την επίσκεψη του Πάπα ως «σημαντικό βήμα που ενισχύει την κοινή μας βάση» και εξέφρασε ευχές για ειρήνη και ευημερία στον καθολικό κόσμο.
- Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία - Βίντεο ντοκουμέντο
- Μαρίνα Ντογκάνη: Η 21χρονη καλλονή που εντυπωσίασε σε καλλιστεία στην Κίνα
- Κωνσταντοπούλου - Παπαχλιμίντζος: Ένταση διαρκείας στον αέρα της ΕΡΤ - «Γιατί με ειρωνεύεστε; Λέτε ψέματα»
- Τέλης Μυστακίδης: Σε ποια θέση βρίσκεται στη λίστα Forbes - Η περιουσία του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.