«Συνάντηση κορυφής»: Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον Τζόρτζ Κλούνεϊ σε διαφημιστικό για το Super Bowl

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον Τζόρζτ Κλούνεϊ (George Clooney) για το νέιο διαφημιστικό του Super Bowl.

Την παραγωγή ανέλαβε η εταιρεία Anomaly και η διαφήμιση είναι της Grubhub. Μαζί τους, είναι και ο βραβευμένος με Όσκαρ και ο σκηνοθέτης της ταινίας «Superprime».

Το σποτ, σύμφωνα με το lbbonline.com, γίνεται με στόχο να ανακοινώσει ότι η Grubhub θα «αναλάβει τα έξοδα παράδοσης» για παραγγελίες εστιατορίων άνω των 50 δολαρίων.

Στη διαφήμιση λοιπόν, ξετυλίγεται σε ένα εξωφρενικό δείπνο όπου κανένας από τους εκκεντρικούς καλεσμένους δεν θέλει να πληρώσει τα έξοδα, σε μια εικόνα που καταλαβαίνεις ότι είναι σκηνοθετημένη από τον Γιώργο Λάνθιμο «από χιλιόμετρα».

Τότε, κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ εμφανίζεται και αμφισβητεί τον ισχυρισμό ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει τα έξοδα γιατί όπως λέει και το μότο της εταιρείας: « Η Grubhub τα καλύπτει».