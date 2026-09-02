Συνέχεια στη διπλωματική ένταση για το drone στη Λειψία - Η Μόσχα καλεί για εξηγήσεις τον Γερμανό πρέσβη

H κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Μόσχα και το Βερολίνο, με τη Ρωσία να προχωρά στην επίσημη κλήση του Γερμανού πρεσβευτή, έρχεται ως επακόλουθο στις καταγγελίες της γερμανικής κυβέρνησης για απόπειρα δολιοφθοράς με drone σε εμπορευματικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Λειψίας- Χάλε.

Το περιστατικό, το οποίο το Βερολίνο αποδίδει σε Ρώσους πράκτορες, έχει ήδη μεταφερθεί στο υψηλότερο επίπεδο ευρωπαϊκής και νατοϊκής ηγεσίας, με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να συναντώνται στις Βρυξέλλες για μια συντονισμένη απάντηση.

Η φον ντερ Λάιεν μίλησε για στρατιωτικού τύπου επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος, τονίζοντας ότι αν η δολιοφθορά είχε πετύχει, θα είχαμε «τεράστια καταστροφή και πιθανές ανθρώπινες απώλειες».

Μόσχα - Απειλές Μεντβέντεφ για πλήγματα στο Βερολίνο

Νέα απειλητική ανάρτηση κατά της Γερμανίας και της Δύσης έκανε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, μέσω Telegram, με αφορμή τις κατηγορίες του Βερολίνου για την απόπειρα επίθεσης με drone.

Ο Μεντβέντεφ υποστήριξε ότι η Γερμανία «κατηγόρησε τη Ρωσία για μια μη αποδεδειγμένη επίθεση» στο αεροδρόμιο και χαρακτήρισε την υπόθεση «κατασκευασμένη δολιοφθορά».

Σε ανάρτησή του στο Telegram, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της γερμανικής κυβέρνησης, την οποία κατηγόρησε για «νεοναζιστική» και «φανατικά ρωσοφοβική» πολιτική, και υποστήριξε ότι η Γερμανία «αξίζει ένα άμεσο πλήγμα» στις εγκαταστάσεις παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται για την Ουκρανία

«Αξίζουν ένα άμεσο πλήγμα σε όλες τις γερμανικές εγκαταστάσεις παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού για την κλίκα των Μπαντεριστών», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ πιθανό» να υπάρξουν πλήγματα και «σε ορισμένα άλλα σημεία στο Βερολίνο».