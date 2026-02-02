Σφοδρή κακοκαιρία έχει πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και μέρες και τα προβλήματα ήρθαν στην επιφάνεια.

Οι δυσκολίες χτύπησαν κυρίως τις μετακινήσεις και τις μεταφορές με συγκοινωνία. Ενώ την ίδια στιγμή σημειώθηκαν αρκετά τροχαία και ακυρώθηκαν πολλές πτήσεις.

Οι μετεωρολόγοι, όπως μεταφέρει το Associates Press, προειδοποίησαν ότι οι επικίνδυνες συνθήκες υπερβολικού ψύχους θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα το πρωί σε μια τεράστια έκταση των ΗΠΑ, από την ακτή του Κόλπου μέχρι τη Νέα Αγγλία, η οποία καθαριζόταν μετά από ένα κυκλώνα που έφερε έντονη χιονόπτωση και ακυρώσεις πτήσεων στη Βόρεια Καρολίνα και χιονοθύελλες και πτώση ιγκουάνας στη Φλόριντα.

Οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να ανεβαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά αναμένεται περισσότερη ταλαιπωρία για χιλιάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της παγετόκαταιγίδας του περασμένου μήνα στο Νότο.

Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Ιγκουάνα πέφτουν από τα δέντρα

Ιγκουάνα που «ζαλίστηκαν» από τις χαμηλές θερμοκρασίες έπεσαν από τα δέντρα στην συνήθως ήπια Φλόριντα την Κυριακή, καθώς παγωμένες παρέμεναν.

Όπως εξηγεί η υπηρεσία διαχείρισης άγριας πανίδας της πολιτείας, όταν οι θερμοκρασίες πλησιάζουν το μηδέν ή γίνονται αρνητικές, τα ψυχρόαιμα είδη, όπως τα ιγουάνα, «μερικές φορές μπορεί να πέσουν από τα δέντρα».

