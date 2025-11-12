Μενού

Συνελήφθη ο τραγουδιστής Akon στην Τζόρτζια

Ο τραγουδιστής Akon συνελήφθη στη Τζόρτζια για έξι ώρες.

AKON-τραγουδιστής
Ο τραγουδιστής Αkon
Ο τραγουδιστής Akon συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην DeKalb County της Τζόρτζια, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας.

Ο 52χρονος σταρ, γνωστός για το τραγούδι «Locked Up» και κατά κόσμον Aliaune Thiam, κρατήθηκε για έξι ώρες στις 7 Νοεμβρίου πριν αφεθεί ελεύθερος, όπως μεταδίδει ο Independent.

Σύμφωνα με ένταλμα σύλληψης που εξασφάλισε το μέσο, η σύλληψη εκδόθηκε καθώς η αστυνομία διαπίστωσε ότι οδηγούσε με ανακλημένη άδεια οδήγησης στις 10 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, ο Akon δεν έχει σχολιάσει δημόσια το περιστατικό. Ο τραγουδιστής βρίσκεται αυτή την περίοδο σε τουρνέ στην Ινδία.

