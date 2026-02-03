Συνετρίβη αεροσκάφος στο Μάντσεστερ - Αναφορές για δύο επιβαίνοντες

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο Μάντσεστερ. Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρίσκονται ήδη στο σημείο για να εξακριβώσουν τις συνθήκες και να αξιολογήσουν τυχόν τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το BBC οι πληροφορίες αναφέρουν για δύο επιβαίνοντας στο αεροσκάφος. Ο χώρος έχει αποκλειστεί και έχει απομακρυνθεί ο κόσμος από την περιοχή.

BREAKING: Greater Manchester Police are responding to reports of a light aircraft crash in Littleborough near Rochdale.https://t.co/3a04yoyown



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/OP3JTUdEWG — Sky News (@SkyNews) February 3, 2026

⚠️ Important



In Picture: Huge emergency services response after light aircraft crashed in Littleborough area, Great Manchester https://t.co/hNQ22EI5hX pic.twitter.com/R8EDc9lxb2 — Open News© (@OpenNewNews) February 3, 2026

Εικόνα που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει ένα αλεξίπτωτο πιασμένο σε έναν κοντινό στύλο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Flight Radar, ο οποίος παρακολουθεί την εναέρια κυκλοφορία, το αεροσκάφος που κατέπεσε είναι ένα μικρό Cirrus SR 20.

Απογειώθηκε από το Μπέρμιγχαμ πριν χάσει ύψος.