Συνετρίβη αεροσκάφος στο Μάντσεστερ - Αναφορές για δύο επιβαίνοντες

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο Μάντσεστερ. Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρίσκονται ήδη στο σημείο για να εξακριβώσουν τις συνθήκες.

Εικόνα από το σημείο της πτώσης αεροσκάφους
Εικόνα από το σημείο στο X | X
Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο Μάντσεστερ. Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρίσκονται ήδη στο σημείο για να εξακριβώσουν τις συνθήκες και να αξιολογήσουν τυχόν τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το BBC οι πληροφορίες αναφέρουν για δύο επιβαίνοντας στο αεροσκάφος. Ο χώρος έχει αποκλειστεί και έχει απομακρυνθεί ο κόσμος από την περιοχή.

Εικόνα που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει ένα αλεξίπτωτο πιασμένο σε έναν κοντινό στύλο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Flight Radar, ο οποίος παρακολουθεί την εναέρια κυκλοφορία, το αεροσκάφος που κατέπεσε είναι ένα μικρό Cirrus SR 20.

Απογειώθηκε από το Μπέρμιγχαμ πριν χάσει ύψος.

