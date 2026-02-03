Συνετρίβη αεροσκάφος στο Μάντσεστερ - Αναφορές για δύο επιβαίνοντες

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο Μάντσεστερ. Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρίσκονται ήδη στο σημείο για να εξακριβώσουν τις συνθήκες και να αξιολογήσουν τυχόν τραυματισμούς.
Σύμφωνα με το BBC οι πληροφορίες αναφέρουν για δύο επιβαίνοντας στο αεροσκάφος. Ο χώρος έχει αποκλειστεί και έχει απομακρυνθεί ο κόσμος από την περιοχή.
Εικόνα που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει ένα αλεξίπτωτο πιασμένο σε έναν κοντινό στύλο.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο Flight Radar, ο οποίος παρακολουθεί την εναέρια κυκλοφορία, το αεροσκάφος που κατέπεσε είναι ένα μικρό Cirrus SR 20.
Απογειώθηκε από το Μπέρμιγχαμ πριν χάσει ύψος.
- Ορεινή Μέλισσα: «Ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε έναν καλύτερο κόσμο» – Η εξομολόγηση που ανησύχησε το διαδίκτυο
- Αυτή είναι η πρώτη γενιά που έγινε λιγότερη έξυπνη από την προηγούμενη: Τι πήγε στραβά
- Οργή με το νέο σποτ του ΕΟΠΑΕ για την απεξάρτηση: Πώς υποβαθμίζει φορείς με ιστορία ετών
- Τατσόπουλος κατά Νατσιού για τη θεωρία της εξέλιξης: «Αυτός ο ανεκδιήγητος τύπος...»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.