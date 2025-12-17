Συνάντηση κορυφής στις Βρυξέλλες αναμένεται να πραγματοποιήσουν απόψε, Τετάρτη (17/12 ) οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους τους από τα Δυτικά Βαλκάνια, στην οποία πρόκειται να διεξαχθούν κρίσιμες συνομιλίες για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Οι ηγέτες της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και του Κοσόβου είναι όσοι αναμένονται στις Βρυξέλλες, όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής.

Η ΕΕ στοχεύει στην σύσφιξη των δεσμών και με τις έξι αυτές χώρες, τις ενθαρρύνει να αναλάβουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα τις οδηγήσουν στην ένταξή τους στην ΕΕ.

Περισσότερες πιθανότητες να ενταχθεί στον ευρωπαϊκό συνασπισμό έχει το Μαυροβούνιο, το οποίο, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει προχωρήσει περισσότερο στην ενταξιακή διαδικασία και αναμένεται να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του 2026, αν προχωρήσει με τον σημερινό ρυθμό στις μεταρρυθμίσεις.

Διαβάστε επίσης: Ρήγμα στην ΕΕ για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια – Άλλη λύση ζητά η Ιταλία

Η Αλβανία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του 2027, ανακοίνωσε η Επιτροπή.

Αύριο, Πέμπτη, έχοντας στο επίκεντρο εσωτερικά ζητήματα, οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν αν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στην ΕΕ μπορούν να χρησιμεύσουν για δάνεια επανορθώσεων στην Ουκρανία.

Οι διαπραγματεύσεις για τα εν λόγω δάνεια ενδέχεται να συνεχισθούν και την Παρασκευή, επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο, καθώς το Βέλγιο, όπου διακρατείται η μερίδα του λέοντος των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που ανέρχονται σε περίπου 210 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν συμφωνεί με το σχέδιο.

Στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής, οι χώρες της ΕΕ μπορεί επίσης να καταλήξουν στην υπογραφή συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τις τέσσερις λατινοαμερικανικές χώρες της Mercosur, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη.