Ρήγμα στην ΕΕ για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια – Άλλη λύση ζητά η Ιταλία

Η Ιταλία, μέσω του υπουργού Εξωτερικών της, προτείνει να εξεταστούν «άλλες λύσεις» από την ΕΕ αντί της χρήσης δεσμευμένων κεφαλαίων της Ρωσίας.

Ρωσικός στρατός. | AP Photo/Leo Correa
Ο υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, μιλώντας στην δημόσια τηλεόραση της Rai, αναφέρθηκε στην υπόθεση της χρήσης των ρωσικών παγωμένων κεφαλαίων. «Ίσως θα ήταν καλύτερα να σκεφθεί, κανείς, άλλες λύσεις», δήλωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

«Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία πρέπει να αξιολογηθεί επί νομικής βάσεως. Συμφωνώ στην ανάγκη να στηριχθεί, και οικονομικά, η Ουκρανία. Το θέμα είναι αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα κεφάλαια αυτά, για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Το πρόβλημα είναι ότι νομική βάση είναι ιδιαίτερα ισχνή», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

«Αν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δώσει δίκιο στην Ρωσία, θα πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα και να υποστούμε και μια πολιτική ήττα. Διότι αν καταδικαστείς από το Δικαστήριο της ΕΕ, εκτίθεσαι και πολιτικά», ολοκλήρωσε ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών.

