Σύνοδος ΝΑΤΟ: Νέα «οντισιόν» Ζελένσκι για είσοδο της Ουκρανίας στη Συμμαχία - «Είναι φυσικό να γίνει»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε λόγο στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προχωρώνταςεκ νέου σε διάβημα για τη συμπερίληψη της Ουκρανίας στη βορειοατλαντική συμμαχία.

«Ήδη βλέπουμε ο ένας τον άλλον ως αξιόπιστους εταίρους και θα ήταν φυσικό να γίνουμε μέρος μιας κοινής κοινότητας ασφάλειας», δήλωσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Το γεγονός είναι ότι θα παραμείνουμε δίπλα στην πηγή του προβλήματος - τη Ρωσία - για πολύ καιρό. Μία Ουκρανία στο ΝΑΤΟ αποτελεί πηγή εξαιρετικής αμυντικής ικανότητας», προέταξε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Zelensky at NATO Summit in Ankara:



Europe needs its own effective anti-ballistic systems and missiles, and this work is already underway.



I urge all of you and all our partners to give it the attention it deserves.



And this cannot wait until 2030 or beyond. Europe needs… pic.twitter.com/gR6tkXxoAH — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Ουκρανία στο ΝΑΤΟ - Η «οντισιόν» του Ζελένσκι

Τόνισε επίσης πως η Ουκρανία διαθέτει τη μεγαλύτερη και πιο προηγμένη δυνατότητα πολέμου με drones στον κόσμο, και προσφέρει αυτές τις τεχνολογίες στους εταίρους της μέσω της σχετικής στρατιωτικής συμφωνίας.

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«Το μόνο πράγμα που μένει να κάνουμε εδώ στην Ευρώπη είναι να οικοδομήσουμε μια ισχυρή άμυνα ενάντια στους βαλλιστικούς πυραύλους της Ρωσίας», λέει ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση - είναι αλήθεια. Αυτό είναι το τελευταίο σημαντικό πλεονέκτημα της Ρωσίας. Η Ευρώπη χρειάζεται «επειγόντως» τη δική της ικανότητα να παράγει αντιβαλλιστικά συστήματα και τους πυραύλους που αυτά χρειάζονται», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επανέλαβε τη σημασία της διάθεσης περισσότερων αμυντικών συστημάτων από τo Κίεβο, όταν συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, νωρίτερα σήμερα.

«Αύριο θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα με τον Πρόεδρο [Ντόναλντ] Τραμπ», ενημέρωσε.

«Αυτό που είναι σημαντικό σήμερα είναι να βρούμε έναν τρόπο να προμηθευτούμε, το συντομότερο δυνατό [και] όσο το δυνατόν περισσότερους πυραύλους για τα συστήματα Patriot».