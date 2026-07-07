Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε λίγο μετά τις 14:00 τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την προσγείωσή του στην Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέβη στην Τουρκία για την ετήσια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα συνομιλήσει με τον Τούρκο πρόεδρο, και θα ολοκληρώσει την σύνοδο με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαρά την Τετάρτη.

Όπως φαίνεται και από τα πρώτα πλάνα, ο Ντόναλντ Τραμπ έτυχε εθιμοτυπικής υποδοχής κατά την άφιξή του στην Άγκυρα.

Μια υποδοχή σε κόκκινο χαλί — αν και το χαλί ήταν ένα χαρακτηριστικό τιρκουάζ μπλε λόγω της σύνδεσής του με την παράδοση — υποδέχτηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην αεροπορική βάση Etimesgut, όπου αυτό που φαινόταν να είναι τουρκική τιμητική φρουρά στεκόταν σε εγρήγορση.

Ο Ερντογάν περίμενε στον διάδρομο για να υποδεχτεί τον Τραμπ, τονίζοντας τη σχέση μεταξύ των δύο ηγετών. Ο Τραμπ έχει ερνγποανειλημμένα αναφερθεί στον Ερντογάν ως «φίλο».

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι τον Τραμπ υποδέχτηκαν επίσης κατά την άφιξή τους ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και Ειδικός Προεδρικός Απεσταλμένος για τη Συρία και το Ιράκ, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Ματ Γουίτακερ και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγός Νταν Κέιν.

🔴#SONDAKİKA | ABD Başkanı Trump, Ankara'da. Uçağından iniş yapıyor.



ABD Başkanı Trump'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı. pic.twitter.com/T2IeWBo66a — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) July 7, 2026

Την ίδια στιγμή, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα με αφορμή τη συνάντηση ανέφερε ότι οι δύο χώρες έχουν σχέσεις για πάνω από 70 χρόνια και στέκονται στο πλευρό η μία της άλλης ως πολύτιμοι σύμμαχοι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ και οι συναντήσεις με τους ηγέτες

Αφού ολοκληρωθεί η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ, στις 15:00, θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και στις 15:15 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το ίδιο βράδυ, στις 19:05, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.

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Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας περιλαμβάνει σειρά διμερών συναντήσεων και συμμετοχή στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα πάντα με τον Λευκό Οίκο.

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 10:30, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής των ηγετών και στην καθιερωμένη αναμνηστική οικογενειακή φωτογράφιση, πριν λάβει μέρος, στις 11:15, στη συνεδρίαση εργασίας των ηγετών της Συμμαχίας.

Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα θα ολοκληρωθεί με συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 16:15 και ακολούθως θα αναχωρήσει από την Τουρκία, ολοκληρώνοντας τις επαφές του στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σύνοδος του ΝΑΤΟ: Τα κρίσιμα θέματα που θα πέσουν στο τραπέζι

Το ουκρανικό ζήτημα, θα πρωταγωνιστεί στην ατζέντα της Συνόδου. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ αναμένεται να πει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στην χώρα να επανενταχθεί στο πρόγραμμα stealth μαχητικών F-35. Το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι αντίθετες με την κίνηση αυτή

Σστο «τραπέζι» θα πέσουν όλα τα θέματα, όπως η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η απαίτηση της Ουάσιγκτον για σταδιακή αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Τα «δωράκια» της ΕΕ στον Αμερικανό Πρόεδρο

Υπενθυμίζεται ότι, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα πολλά συμβόλαια εξοπλισμών, με την ελπίδα να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν τις αμυντικές ικανότητές τους, κατά την πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας που διεξάγεται στην Άγκυρα.

Ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι οι Σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες αντι-drone τα επόμενα πέντε χρόνια. χερσαίας επιτήρησης του ΝΑΤΟ. Και οι δύο τύποι drones βασίζονται στο Global Hawk της Northrop που έχει εκπέτασμα πτερύγων 35,4 μέτρα και μπορεί να μένει στον αέρα για περισσότερες από 30 ώρες.

Μιλώντας σε φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ρούτε είπε πως οι πληροφορίες, η επιτήρηση και η αναγνώριση είναι κρίσιμης σημασίας για τη Συμμαχία.

Ο Ρούτε είπε ακόμη ότι το ΝΑΤΟ θα αγοράσει έως δέκα αεροσκάφη επιτήρησης GlobalEye από τη Saab προκειμένου να αντικαταστήσουν τον γηρασμένο στόλο αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης AWACS, επιλέγοντας μία σουηδική ανταγωνιστική εταιρία αντί της αμερικανικής Boeing.

Εξάλλου, ένα δεύτερο Airbus A330 MRTT θα προστεθεί στον πολυεθνικό στόλο ανεφοδιασμού εν πτήσει, είπε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας.

Το Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) είναι ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος και αεροσκάφος ανεφοδιασμού. Με αυτήν την παράδοση, ο στόλος του ΝΑΤΟ προσεγγίζει τον στόχο του για έναν πλήρη στόλο 12 αεροσκαφών, διευκρίνισε.

Οι Σύμμαχοι δεσμεύονται να εργαστούν από κοινού για να αποκτήσουν, αποθηκεύσουν, μεταφέρουν και διαχειριστούν αποθέματα κρίσιμων αμυντικών υλικών, είπε ακόμη ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Ο Ρούτε είπε πως η πρωτοβουλία περιλαμβάνει το Βέλγιο, τον Καναδά, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Τουρκία.

