Σύνοδος «προθύμων» στο Παρίσι για το ουκρανικό την Πέμπτη: Επικοινωνία με Τραμπ για εγγυήσεις ασφαλείας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα έχουν την Πέμπτη (4/9) ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των προθύμων» στο Παρίσι, με αντικείμενο τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Η σύνοδος έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδας), με τη συμμετοχή περίπου 30 ηγετών, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στο Παρίσι θα βρίσκονται, εκτός των Μακρόν και Ζελένσκι, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα,η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Στις 14:00 (15:00 ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιηθεί η τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, ενώ στις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας) θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο.

Ο Ζελένσκι, δήλωσε ότι προτίθεται να θέσει στον Τραμπ το ζήτημα επιβολής πρόσθετων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters, οι ηγέτες της «Συμμαχίας των προθύμων» θα αξιολογήσουν την πρόοδο των συνομιλιών για τις εγγυήσεις ασφαλείας, τις οποίες θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.

Παράλληλα, θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα στήριξης της Ουκρανίας και για την πίεση προς τη Ρωσία ώστε να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να συνομιλήσει με τον Ζελένσκι, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ουκρανός ηγέτης θα μεταβεί στη Μόσχα.

Παράλληλα, τόνισε πως η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία με στρατιωτικά μέσα, εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Το Κίεβο απέρριψε την πρόταση ως απαράδεκτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ