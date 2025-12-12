Συνωμοσιολόγος έβγαλε στη φόρα sms του Τσάρλι Κερκ για τις πρώην του - Έκρηξη της χήρας του

Η συνωμοσιολόγος και σχολιάστρια Κάντας Οουενς προκάλεσε σάλο, δημοσιοποιώντας προσωπικά μηνύματα του Τσάρλι Κερκ. Στα μηνύματα, ο Κερκ φέρεται να μιλούσε για μια κοπέλα με την οποία ήταν ερωτευμένος πριν παντρευτεί την Έρικα Κερκ.

Στο επεισόδιο της εκπομπής Candace στις 2 Δεκεμβρίου, η Οουενς μοιράστηκε στιγμιότυπα συνομιλιών με τον Κερκ, όπου εκείνος ζητούσε συμβουλές για το ντύσιμό του πριν από ένα ραντεβού.

«Ήταν γλυκός και ερωτευμένος με αυτήν την κοπέλα», σχολίασε η ίδια, δείχνοντας μηνύματα που αντάλλαξαν.

Αντιδράσεις και επικρίσεις

Η δημοσιοποίηση αυτών των προσωπικών στιγμών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Υποστηρικτές του Κερκ θεώρησαν την κίνηση προσβλητική προς τη σύζυγό του, Έρικα, με την οποία παντρεύτηκε το 2021 και απέκτησε δύο παιδιά.

Η influencer Ισαμπέλα Μαρία ΝτεΛούκα χαρακτήρισε την πράξη «απαράδεκτη», ενώ η podcaster Σκάρλετ Τζόνσον τόνισε ότι μόνο η Έρικα μπορεί να προστατεύσει την υστεροφημία του.

Η απάντηση της Έρικα Κερκ

Η Έρικα Κερκ, σε δημόσια τοποθέτησή της σε town hall που θα μεταδοθεί από μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο, κάλεσε να σταματήσουν οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον θάνατο του συζύγου της.

«Σταματήστε. Αυτό έχω να πω. Σταματήστε», δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα δύο παιδιών.

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο, γεγονός που πυροδότησε πληθώρα εικασιών. Η Οουενς έχει αφήσει αιχμές για προδοσία από την οργάνωση Turning Point USA, την οποία ο Κερκ ηγείτο, καθώς και αβάσιμες καταγγελίες για τα οικονομικά της.

Ωστόσο, η Έρικα Κερκ ζητά να μπει τέλος σε αυτές τις φήμες, ώστε να προστατευθεί η μνήμη του συζύγου της.