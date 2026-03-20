Συντετριμμένος ο γιος του Τσακ Νόρις: «Ήσουν ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσα να έχω»

Βαθιά θλίψη βιώνει ο γιος του Τσακ Νόρις, Ντακότα, μετά την απώλεια του πατέρα του. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τον αποχαιρετήσει, εξέφρασε την υπερηφάνεια του που είναι παιδί του.

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του ηθοποιού, ο Ντακότα Νόρις δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κοινές τους ασπρόμαυρες φωτογραφίες.

Τις συνόδευσε με ένα συγκινητικό μήνυμα, μέσα από το οποίο μίλησε για την αγάπη του και την απώλεια που νιώθει, τονίζοντας πόσο πολύ θα του λείψει.

Στο κείμενο που συνόδευε την ανάρτηση, ο γιος του Τσακ Νόρις ανέφερε πως θα κρατήσει τις κοινές τους στιγμές σαν πολύτιμο φυλαχτό, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για όσα του πρόσφερε.

Όπως έγραψε: «19/03/26. Μπαμπά, δυσκολεύομαι να βρω λόγια, αλλά θα προσπαθήσω. Ήσουν ο άνθρωπος που θαύμαζα σε όλη μου τη ζωή. Η γενναιοδωρία, η καλοσύνη, το θάρρος, η ακεραιότητα, η δύναμη, η πειθαρχία και η πίστη σου στον Θεό είναι μόνο μερικά από όσα εκτιμούσα σε εσένα. Έζησες με σκοπό και αγάπη για τους ανθρώπους. Ήσουν ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσα να έχω και ένας από τους πιο σπουδαίους ανθρώπους που γνώρισα.

Σε κάθε δυσκολία ήσουν δίπλα μου, φροντίζοντας να μου δείχνεις καθημερινά την αγάπη σου. Είμαι περήφανος που είμαι γιος σου. Οι στιγμές, τα μαθήματα και τα γέλια που μοιραστήκαμε θα με συνοδεύουν για πάντα. Σε ευχαριστώ για όλα όσα έκανες για την οικογένειά μας και για το παράδειγμα που έδινες. Ελπίζω να ζήσω με τρόπο που θα σε τιμά. Σ’ αγαπώ, μπαμπά. Θα μου λείψεις για πάντα».