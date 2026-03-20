Τσακ Νόρις: Ο «σερίφης» με τη μαύρη ζώνη χάραξε το δικό του μονοπάτι στο Χόλιγουντ

Θλίψη έχει επικρατήσει στο Χόλιγουντ, μετά τον ξανικό θάνατο του Τσακ Νόρις (Chuck Norris) στα 86 του χρόνια, με τον αείμνηστο ηθοποιό να φεύγει έχοντας σημαδέψει τον χώρο των ταινιών δράσης, έχοντας μείνει αξέχαστος στην ποπ κουλτούρα.

Σε αντίθεση με πολλούς ηθοποιούς που καυχιούνταιγια την πολεμική τους ικανότητα, έχοντας παλέψει μόνο με ξύλινα μανεκέν, ο Νόρις ήταν ένας πραγματικός αθλητής και κάτοχος μαύρης ζώνης σε τέχνες όπως το καράτε, το Τανγκ Σου Ντο και το Τάε Κβον Ντο.

Είχε προπονηθεί απέναντι ακόμα και στον Μπρους Λι, για τις ανάγκες της ταινίας «Ο Δρόμος του Δράκου» (1972). Στην μεγάλη οθόνη, συχνά υποδυόταν μοναχικούς εκδικητές, και όπως ένας από τους ήρωές του, ο Τζον Γουέιν, κατέφευγε στη βία μόνο όταν δεν υπήρχε άλλη επιλογή.

Τσακ Νόρις: Χάραξε τον δικό του δρόμο

Ενθαρρυνμένος από τον Στιβ ΜακΚουίν να γίνει ηθοποιός, είχε κάνει ιδιαίτερα μαθήματα καράτε στον ζεν πρεμιέ του για αρκετά χρόνια, και συμμετείχε στην πρώτη του πρεμιέρα με την εμπνευσμένη από τα western του Σέρτζιο Λεόνε ταινία «Lone Wolf McQuade» (1983), υποδυόμενος έναν Τέξας Ρέιντζερ που αντιμετωπίζει έναν έμπορο όπλων (Ντέιβιντ Καραντάιν).

Στη συνέχεια, υπέγραψε με την Cannon Group, και έγινε γρήγορα ο «μπροστάρης» του μικρού στούντιο. Πρωταγωνίστησε ως Συνταγματάρχης Τζέιμς Μπράντοκ, πρώην αιχμάλωτος πολέμου που επιστρέφει στο Βιετνάμ, στην ταινία «Missing in Action» (1984), και παρόλο που η ταινία κατακεραυνώθηκε από τους κριτικούς, αγαπήθηκε από το κοινό, δημιουργώντας ένα prequel το 1985 και μια συνέχεια το 1988.

Αυτό θα γινόταν και ο κανόνας με το Τσακ Νόρις. Ένας ηθοποιός που ήξερε τι μπορούσε και ήθελε να κάνει, έδινε με το παραπάνω μούσκουλα, στριφογυριστές κλωτσιές και σκληρό ύφος σε ένα κοινό που ήθελε απλή, «γλυκόπιοτη» δράση.

«Ο Στιβ ΜακΚουίν είπε κάποτε: "Κοιτάξτε, οι κριτικοί μπορούν να σε επαινούν μέχρι το τέλος του κόσμου, αλλά αν η ταινία σου βγάζει 2 δολάρια, δεν πρόκειται να πετύχεις.

Οπότε το θέμα είναι ότι, όσο ο κόσμος έρχεται και βλέπει τις ταινίες σου, θα συνεχίζεις να δουλεύεις, ό,τι και να λένε οι κριτικοί"», θυμήθηκε σε μια συνέντευξη για το περιοδικό Black Belt. «Έτσι, όταν με σταύρωναν οι κριτικοί, προσπαθούσα να το έχω αυτό κατά νου».

Τσακ Νόρις: Τα χρυσά χρόνια

Ο Νόρις συνέχισε στη συνέχεια την επιτυχημένη του πορεία με τις ταινίες «Κώδικας Σιωπής» (1985), «Εισβολή στις ΗΠΑ» (1985), «Περπατητής της Φωτιάς» (1986) και «Η Δύναμη Δέλτα» (1986), οι οποίες οδήγησαν και σε sequels το 1990.

Το «Walker, Texas Ranger», που δημιουργήθηκε από τους Al Ruddy , Leslie Greif, Paul Haggis και Christopher Canaan στην Cannon Television, έκανε πρεμιέρα τον Απρίλιο του 1993 και προβλήθηκε για εννέα σεζόν και περίπου 200 επεισόδια, καθώς και μια τηλεταινία του 2005.

Ο Νόρις υποδυόταν τον μειλίχιο Cordell Walker, έναν Αμερικανό πεζοναύτη που έγινε Texas Ranger, στη σειρά που θυμίζει κλασικό γουέστερν. Ο μεγαλύτερος από τρία αγόρια, ο Κάρλος Ρέι Νόρις, γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1940 στο Ράιαν της Οκλαχόμα, όχι μακριά από τα σύνορα με το Τέξας.

Ένας «ιππότης» του Far West

Ο πατέρας του, Ρέι, ήταν μηχανικός και οδηγός φορτηγού, και η μητέρα του, Γουίλμα, έκανε διάφορες δουλειές για να βοηθήσει την φτωχή οικογένειά του να τα βγάλει πέρα.

«Γενετικά μιλώντας, είμαι εξίσου Ιρλανδός και ιθαγενής Αμερικανός», έγραψε στα απομνημονεύματά του του 2004, Against All Odds: My Story .

Ο πατέρας του είχε πρόβλημα με το ποτό και συχνά έφευγε από το σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οπότε ο Νόρις μεγάλωσε με «μπαμπάδες» τους Τζον Γουέιν, Τζιν Ότρι και Ρόι Ρότζερς στον κινηματογράφο.

«Αποφάσισα ότι μια μέρα θα μεγάλωνα και θα γινόμουν σαν αυτούς», έγραψε. «Η συμπεριφορά τους στις ταινίες τους διέπεται από τον "Κώδικα της Δύσης" - αφοσίωση, φιλία και ακεραιότητα.

Ήταν ανιδιοτελείς και έκαναν το σωστό ακόμα και όταν το ρίσκο ήταν μεγάλο. Χρόνια αργότερα, θα θυμόμουν αυτούς τους ήρωες της Δύσης όταν θα ανέπτυσσα το είδος του χαρακτήρα που ήθελα να υποδυθώ ως ηθοποιός».

Η οικογένειά του μετακόμιζε συχνά, και τελικά εγκαταστάθηκε στη Νότια Καλιφόρνια το 1950, και ο Νόρις αποφοίτησε από το Λύκειο North Torrance πριν καταταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Ένας από τους άντρες στους στρατώνες του τον φώναζε Τσακ, και το παρατσούκλι του έμεινε.

Ο Νόρις άρχισε να σπουδάζει τζούντο και Τανγκ Σου Ντο, ενώ υπηρετούσε ως στρατιωτικός αστυνομικός στην αεροπορική βάση Όσαν στη Νότια Κορέα. Καθώς ανέπτυσσε τις δεξιότητές του, ασχολείται με άλλες μορφές μάχης για να εφεύρει το δικό του στυλ μάχης που θα ονόμαζε Τσουν Κουκ Ντο.

Μετά την απόλυσή του από τον στρατό το 1962, ήταν κάτοχος μαύρης ζώνης πρώτου βαθμού στο Τανγκ Σου Ντο και καφέ ζώνη τρίτου βαθμού στο τζούντο.

Ο Νόρις εργάστηκε ως υπάλληλος αρχείων για την εταιρεία άμυνας Northrop Corp., ενώ παράλληλα εργαζόταν ως εκπαιδευτής καράτε. Καθώς περίμενε να δώσει εξετάσεις για να γίνει αστυνομικός, δίδασκε στην αυλή της μητέρας του και στη συνέχεια πήρε δάνειο για να ανοίξει την πρώτη του σχολή καράτε, στο Τόρανς.

Αγωνίστηκε επίσης σε ανταγωνιστικό επίπεδο, με αναφερόμενο ρεκόρ νικών 65-5, και κέρδισε έξι παγκόσμια πρωταθλήματα καράτε.

Η είσοδος στο Χόλιγουντ

Ο Νόρις γνώρισε τον Μπρους Λι κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν το 1967 και οι δυο τους έγιναν φίλοι. Ο Λι, που ήταν σύμβουλος στην ταινία The Wrecking Crew (1968), στη συνέχεια προσέλαβε τον Νόρις για να υποδυθεί έναν σωματοφύλακα στην ταινία του Ματ Χελμ με πρωταγωνιστή τον Ντιν Μάρτιν.

Οι δυο τους απομακρύνθηκαν αφότου ο Λι μετακόμισε στο Χονγκ Κονγκ για να ακολουθήσει την κινηματογραφική του καριέρα, αλλά επανενώθηκαν για μια επική συμπλοκή μέσα στα έγκατα του Ρωμαϊκού Κολοσσαίου στην ταινία «Ο Δρόμος του Δράκου» .

Ο Νόρις άνοιξε περισσότερες σχολές καράτε γύρω από το Λος Άντζελες, και παρέδωσε ιδιαίτερα μαθήματα σε ηθοποιούς όπως ο Μπομπ Μπάρκερ (ο οποίος έσπασε μερικά πλευρά του κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης), η Πρισίλα Πρίσλεϊ και ο Στηβ ΜακΚουίν.

Όταν ο Νόρις αποσύρθηκε από τους διαγωνισμούς το 1974, ο ΜακΚουίν τον παρότρυνε να ασχοληθεί με την υποκριτική: «Ή έχεις μια συγκεκριμένη παρουσία που γίνεται αντιληπτή στην οθόνη, ή όχι. Νομίζω ότι μπορεί να την έχεις. Σου προτείνω ανεπιφύλακτα να το δοκιμάσεις».

Αφού επέδειξε τις ικανότητές του στις ταινίες «Δύναμη του Ενός » (1979), «Οκτάγωνο» (1980) και «Οφθαλμός αντί οφθαλμού» (1981), ο Νόρις πρωταγωνίστησε ως σερίφης που μάχεται έναν ψυχικά άρρωστο άνδρα με υπεράνθρωπες δυνάμεις στην ταινία «Σιωπηλή Οργή» (1982) της Columbia Pictures , την πρώτη του ταινία που κυκλοφόρησε από μεγάλο στούντιο.

Έγραψε πολλά βιβλία, συμπεριλαμβανομένων των The Secret of Inner Strength (1987), The Secret Power Within: Zen Solutions to Real Problems (1996) και Black Belt Patriotism (2008), και ίδρυσε το World Combat League, το οποίο βασιζόταν σε ομαδικές συμμετοχές, το 2005.

Ο τσακ Νόρις άφησε πίσω τη δεύτερη σύζυγό του, Τζίνα, την οποία παντρεύτηκε το 1998, και τα παιδιά του, Μάικ, Ντίνα, Έρικ (συντονιστής κασκαντέρ που σκηνοθέτησε επίσης επεισόδια του Γουόκερ ), Ντανιλί και Ντακότα.

Σε μια συνέντευξη της δεκαετίας του 1990, ο Νόρις είχε πει για τιςς τανίες του πως «είναι βίαιες, αλλά η ηθική δομή τους τις κάνει εντάξει».

«Όταν πολεμάς για το καλό ενάντια στο κακό, όταν οι καλοί αντιμετωπίζουν τους κακούς και κερδίζουν, τότε νομίζω ότι αυτό είναι καλό», είπε.

«Δυστυχώς, στην πραγματικότητα, αυτό δεν συμβαίνει πάντα... Είναι ωραίο να μπορείς να κάνεις ταινίες ώστε οι άνθρωποι να σκέφτονται: "Έτσι πρέπει να συμβαίνει, έτσι πρέπει να είναι στην πραγματική ζωή". Γι' αυτό νομίζω ότι είμαι τόσο επιτυχημένος».



