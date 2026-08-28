«Τα γυρίζει» ο Μπέρναμ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Κόντρα στο 56% των Βρετανών που θέλει την επιστροφή τους

Σε μια αιφνιδιαστική αλλαγή στάσης προχώρησε ο Άντι Μπέρναμ σχετικά με το μέλλον των Γλυπτών του Παρθενώνα, αποστασιοποιούμενος από τη σταθερή υποστήριξη που παρείχε μέχρι πρόσφατα για τον επαναπατρισμό τους στην Ελλάδα.

Ενώ το 2023 ο Μπέρναμ είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της επιστροφής των αρχαίων αριστουργημάτων που αφαιρέθηκαν από τον ναό της Αθήνας και στεγάζονται στο Βρετανικό Μουσείο από το 1816, σε αυτήν τη φάση δείχνει να μετατοπίζει την ευθύνη των αποφάσεων. Σε δηλώσεις του αυτή την εβδομάδα, υποστήριξε ότι το θέμα αφορά αποκλειστικά το Βρετανικό Μουσείο, ενώ παράλληλα, σε συνέντευξη στους Financial Times, ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε: «Τελικά, είναι ένα ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο, έτσι δεν είναι; Νομικά, εκεί βρίσκεται το ζήτημα, αλλά είμαι απόλυτα υπέρ της αξιοποίησης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Είναι κάτι που υποστηρίζω σθεναρά».

Έντονες αντιδράσεις και το κλίμα στη βρετανική κοινή γνώμη

Η μεταστροφή αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Λόρδου Εντ Βέιζι, πρώην υπουργού Πολιτισμού των Συντηρητικών και προέδρου της εκστρατείας «Parthenon Project», ο οποίος χαρακτήρισε την εξέλιξη «καταθλιπτική». Ο Λόρδος Βέιζι τόνισε πως ο Μπέρναμ, τόσο ως βουλευτής όσο και ως δήμαρχος, ήταν παλαιότερα απολύτως ξεκάθαρος για τα οφέλη που θα είχε για τη Βρετανία η επιστροφή των Γλυπτών.

Παρά τις πολιτικές υπαναχωρήσεις, η βρετανική κοινή γνώμη τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της Ελλάδας. Σύμφωνα με περσινή έρευνα της JL Partners για το Parthenon Project, το 56% των Βρετανών θα ψήφιζε σε δημοψήφισμα υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών, έναντι μόλις 22% που επιθυμεί την παραμονή τους στο Λονδίνο.

Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων και η έκθεση της Μπαγιέ

Την ίδια στιγμή, το Βρετανικό Μουσείο επιβεβαιώνει ότι οι συζητήσεις με την ελληνική πλευρά για μια «Συνεργασία για τον Παρθενώνα» συνεχίζονται σε εποικοδομητικό κλίμα, στοχεύοντας στη χρυσή τομή ανάμεσα στη διατήρηση της ακεραιότητας της συλλογής του και τη διαμοιρασμή των εκθεμάτων με το παγκόσμιο κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του μουσείου και πρώην υπουργός Οικονομικών, Τζορτζ Όσμπορν, εξετάζει μια συμφωνία αμοιβαίου δανεισμού. Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά τμήματος της ζωφόρου στο Μουσείο Ακρόπολης, με αντάλλαγμα την αποστολή άλλων ελληνικών θησαυρών στο Λονδίνο. Αξιωματούχος του μουσείου υπογράμμισε τη σχετική βούληση, σημειώνοντας πως για ένα ζήτημα 200 ετών σημασία έχει να γίνει το σωστό βήμα και όχι το γρήγορο.

Το ζήτημα αναμένεται να λάβει νέες διαστάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενόψει των εγκαινίων της μεγάλης έκθεσης για την Ταπισερί της Μπαγιέ στις αρχές Σεπτεμβρίου.