Οπισθοχώρηση της θέσης του για τα Γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται σττην Βρετανία, κάνει ο Άντι Μπέρναμ, δηλώνοντας τώρα ότι το μέλλον τους «αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο».



Ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας, το 2023 είχε προβεί σε δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα «χωρίς δεσμεύσεις» ενώ, ήδη από το 2002, είχε προτείνει αλλαγή στον νόμο για να διευκολυνθεί η μετακίνηση.

Ωστόσο σε νέα συνέντευξή του στους FT αυτή την εβδομάδα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε: «Τελικά είναι ένα ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο, έτσι δεν είναι;»



«Νομικά, εκεί βρίσκεται το ζήτημα, αλλά είμαι υπέρ της χρήσης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Αυτό είναι κάτι που στηρίζω απόλυτα», πρόσθεσε.



Τα Γλυπτά του Παρθενώνα μεταφέρθηκαν στη Βρετανία από τον Σκωτσέζο αριστοκράτη Λόρδο Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα, όπως φαίνεται χωρίς άδεια από τις οθωμανικές αρχές.



Ο νυν Βρετανός πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει νομοσχέδιο που θα τροποποιούσε τον Νόμο περί Βρετανικών Μουσείων του 1963 (British Museum Act), ο οποίος εμποδίζει το Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει οριστικά τα γλυπτά.



Στόχος εκείνης της νομοθετικής πρωτοβουλίας του τότε βουλευτή των Εργατικών ήταν η τροποποίηση του νόμου, ώστε να αφαιρεθεί το νομικό εμπόδιο που απαγορεύει στους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου να παραχωρήσουν οριστικά την κυριότητα των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.