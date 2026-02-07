Τα γυρνάει ο Τραμπ: «Δεν έκανα κάποιο λάθος» λέει μετά την απόσυρση του βίντεο για το ζεύγος Ομπάμα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργά χθες ότι δεν θα ζητήσει συγγνώμη για τη δημοσιοποίηση ρατσιστικού βίντεο στην διαδικτυακή του πλατφόρμα Truth Social που εικονίζει σαν πιθήκους τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του Μισέλ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν θα ζητήσει συγγνώμη, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι δεν έκανα κάποιο λάθος». Δήλωσε ότι είχε παρακολουθήσει μόνο την αρχή του βίντεο και θεώρησε ότι υπάρχει κάτι στο τέλος «που δεν αρέσει στον κόσμο».

«Ούτε εμένα μου άρεσε, αλλά δεν το είδα», πρόσθεσε ο Τραμπ. Το γερμανικό πρακτορείο dpa επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατόν να διασταυρωθεί με ανεξάρτητο τρόπο η περιγραφή του Τραμπ για τα γεγονότα.

Ερωτηθείς εάν καταδικάζει τα ρατσιστικά κομμάτια του βίντεο, ο Τραμπ απάντησε «Φυσικά και ναι».

Ο Λευκός Οίκος απέδωσε σε «λάθος ενός υπαλλήλου» την ανάρτηση του ρατσιστικού βίντεο, το οποίο πλέον αποσύρθηκε.