Ταϊβάν: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στο πλήθος, σκοτώνοντας τρεις - Βίντεο

Ένας άνδρας αιματοκύλησε κεντρικό δρόμο της Ταϊβάν, όταν άρχισε να επιτίθεται αδιακρίτως σε περαστικούς με μαχαίρι, σκοτώνοντας τρεις.

Κλοιός των αρχών της Ταϊβάν στο σημείο της επίθεσης
Κλοιός των αρχών της Ταϊβάν στο σημείο της επίθεσης | AP
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σήμερα αδιακρίτως με μαχαίρι στην κεντρική Ταϊπέι της Ταϊβάν, προτού σκοτωθεί στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης πέφτοντας από ένα κτήριο.

Ο άνδρας είχε ρίξει καπνογόνα στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό της πρωτεύουσας και στη συνέχεια πήγε σε έναν κοντινό σταθμό του μέτρο σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, επιτιθέμενος καθ΄οδόν στον κόσμο, δήλωσε ο πρωθυπουργός Τσο Γιουνγκ-τάι.

Ο νεκρός φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του και το σπίτι του ερευνάται, δήλωσε ο Τσο στους δημοσιογράφους, κατά το ΑΜΠΕ. Τα βίαια εγκλήματα είναι πολύ σπάνια στην Ταϊβάν.

Ταϊβάν: Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του δράστη

«Θα διερευνήσουμε το παρελθόν του και σχετικές διασυνδέσεις για να καταλάβουμε τα κίνητρά του και να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι σχετιζόμενοι παράγοντες», πρόσθεσε, αναφέροντας μόνο το επώνυμο του άνδρα, Τσανγκ.

Εκτός από καπνογόνα είχε πιθανόν στην κατοχή του αντικείμενα όπως βόμβες μολότοφ που φαίνεται να εξερράγησαν στο σημείο ενώ φορούσε πανοπλία και μάσκα, είπε ο Τσο.

«Φαίνεται ότι έριξε σκόπιμα καπνογόνα και χρησιμοποίησε μαχαίρι για να εξαπολύσει επιθέσεις αδιακρίτως στο κοινό», είπε ακόμη.

