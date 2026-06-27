Ταϊλάνδη: Ένας Αυστραλός συνελήφθη μετά τον εντοπισμό του πτώματος μιας 17χρονης μέσα σε μια βαλίτσα

Ένας Αυστραλός υπήκοος συνελήφθη στην Ταϊλάνδη σε σχέση με τον εντοπισμό του πτώματος μιας 17χρονης μέσα σε μια βαλίτσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο ύποπτος, που «συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες», «τέθηκε υπό κράτηση μετά την ανάκριση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένα στέλεχος της αστυνομίας της Παταγιά.

Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, όπως και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, προτού απαγγείλουν κατηγορίες για «απαγωγή ανήλικου με σεξουαλικούς σκοπούς», «ανθρωποκτονία» και «απόκρυψη πτώματος», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, ο 46χρονος Αυστραλός συνελήφθη χθες το βράδυ στο διεθνές αεροδρόμιο Suvarnabhumi της Μπανγκόκ, ενώ προσπαθούσε να αγοράσει ένα αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό το Περθ.

Σε εικόνες από κάμερα κλειστού κυκλώματος διακρίνεται να εισέρχεται συνοδευόμενος από μια Ταϊλάνδέζα, ηλικίας 17 ετών, μέσα σε ένα κτίριο του τουριστικού θερέτρου Παταγιά τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Κατόπιν, ώρες μετά, καταγράφεται να βγαίνει μόνος κρατώντας μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα, την οποία μεταφέρει στο πίσω μέρος ενός σκούτερ.

Αστυνομικοί βρήκαν τη βαλίτσα την επόμενη ημέρα δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ στο εσωτερικό της ανακάλυψαν τη σορό της νεαρής γυναίκας, με εμφανή τραύματα, έγραψε η εφημερίδα Pattaya News.