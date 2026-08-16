Μενού

Ταξίδι στην Ιταλία: Οι 6 πολύχρωμοι, απόλυτα ινσταγκραμικοί προορισμοί που πρέπει να δεις έστω μια φορά στη ζωή σου

Από τα παστέλ σοκάκια της Ακτής Αμάλφι μέχρι τα πολύχρωμα κανάλια της Λιμνοθάλασσας. Μοιάζουν με ζωντανούς πίνακες ζωγραφικής και γράφουν τέλεια στις φωτογραφίες.

Reader symbol
Newsroom
ιταλια διακοπες
Unsplash
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Ιταλία είναι ένας τόπος που δεν σταματά ποτέ να σαγηνεύει. Όσες φορές κι αν την επισκεφθείς, πάντα θα υπάρχει μια γωνιά που υπόσχεται να σε ταξιδέψει στον χρόνο, να σε χαλαρώσει και να γεμίσει τις αναμνήσεις σου με εικόνες σπάνιας ομορφιάς. Αν αναζητάς προορισμούς που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και μοιάζουν να έχουν βγει από καμβά ζωγράφου, τότε η γειτονική χώρα κρύβει μερικά από τα πιο ατμοσφαιρικά και πολυχρωμα μέρη στον πλανήτη.

Από την κοσμοπολίτικη Ριβιέρα μέχρι τα απομονωμένα νησάκια του ιταλικού Νότου, ετοιμάσου να ανακαλύψεις 6 ιταλικούς προορισμούς που αποθεώνουν το χρώμα, τη φινέτσα και την αυθεντική ιταλική φιλοσοφία του dolce far niente.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ