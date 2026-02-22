Ταυτοποιήθηκε ο ένοπλος δράστης που εισέβαλλε στο Μαρ α Λάγκο και σκοτώθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον άνδρα που παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και σκοτώθηκε από

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ταυτοποίηθηκε από τις Αρχές και είναι ένας νεαρός 21 ετών από τη Βόρεια Καρολίνα, ονόματι Όστιν Τάκερ Μάρτιν.

Ο Μάρτιν είχε δηλωθεί αγνοούμενος τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε η ίδια πηγή.

Πράκτορες της Μυστικής Αστυνομίας και αστυνομικοί από το τοπικό τμήμα άνοιξαν πυρ σε βάρος του και τον σκότωσαν, όταν τον εντόπισαν στη βόρεια πύλη της κατοικίας του Τραμπ γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σχολίασε ότι η Μυστική Υπηρεσία «έδρασε γρήγορα και αποφασιστικά για να εξουδετερώσει έναν τρελό, οπλισμένο με τουφέκι και με μια φιάλη αερίου, που εισέβαλε στο σπίτι του προέδρου Τραμπ.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν δώσει καμία πληροφορία σχετικά με το κίνητρο του δράστη. Η έρευνα διεξάγεται από το FBI και ο διευθυντής του, ο Κας Πατέλ, έγραψε σε μια ανάρτησή του ότι η υπηρεσία «αφιερώνει όλους τους αναγκαίους πόρους» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ, μετά το επεισόδιο αυτό και ευχαρίστησε τη Μυστική Υπηρεσία για την προστασία που παρέχει στον πρόεδρο και την οικογένειά του. «Δεν γνωρίζουμε αν αυτό το άτομο ήταν ο ιθύνων νους, αν ήταν ψυχικά διαταραγμένος ή τι ήταν ακριβώς», είπε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Το χρονικό του περιστατικού

Η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι πυροβόλησε και σκότωσε έναν οπλισμένο άνδρα, μετά την είσοδό του στην ασφαλή περίμετρο του Μαρ α Λάγκο, του θέρετρου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο πρόεδρος Τραμπ συχνά περνά τα Σαββατοκύριακα στο θέρετρό του, ωστόσο κατά τη διάρκεια του συμβάντος βρισκόταν στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον. Η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ βρισκόταν επίσης με τον πρόεδρο στο Λευκό Οίκο το βράδυ του Σαββάτου, μετέδωσε το Associated Press.

Σύμφωνα με την Μυστική Υπηρεσία, το εν λόγω άτομο «παρατηρήθηκε στη βόρεια πύλη της ιδιοκτησίας Μαρ α Λάγκο να μεταφέρει κάτι που έμοιαζε με καραμπίνα και ένα δοχείο καυσίμου». Πυροβολήθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και έναν βοηθό σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς, σύμφωνα με την υπηρεσία.

«Οι μόνες λέξεις που του είπαμε ήταν «ρίξε τα αντικείμενα», που σημαίνει το δοχείο και το κυνηγετικό όπλο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σερίφης του Παλμ Μπιτς, Ρικ Μπράντσο. «Τότε έβαλε κάτω το δοχείο και σήκωσε το όπλο σε θέση βολής», είπε ο Μπράντσο.