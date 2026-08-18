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Τεράστια φωτιά στο Λονδίνο: Σύννεφο μαύρου καπνού από τις φλόγες στο Μπέρμοντσεϊ

Μια τεράστια φωτιά, πιθανώς σε επιχείρηση ανακύκλωσης, ξέσπασε στο Λονδίνο, καθώς καπνός είναι ορατός από χιλιόμετρα στα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας

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Πυροσβεστική στο Λονδίνο
Πυροσβεστική στο Λονδίνο | Shutterstock
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Μια τεράστια φωτιά ξέσπασε στο Λονδίνο, καθώς καπνός είναι ορατός από χιλιόμετρα στα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δεν έχει επιβεβαιώσει την τοποθεσία της πυρκαγιάς.

Ωστόσο, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι προέρχεται από μια περιοχή μεταξύ της Γέφυρας του Λονδίνου και του Νιου Κρος, στο Μπέρμοντσεϊ, κατά τη Daily Express.

Βίντεο και εικόνες που δημοσιεύτηκαν από το Canary Wharf και το Isle of Dogs δείχνουν την πυρκαγιά να μαίνεται, με πυκνό σκούρο γκρι καπνό να υψώνεται στον αέρα.

Η φωτιά πιστεύεται ότι προέρχεται από ένα κέντρο ανακύκλωσης στην περιοχή Bermondsey/Surrey Quays, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία.

 

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