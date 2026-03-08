Τεράστια πυρκαγιά σε πύργο στο Κουβέιτ ενώ συνεχίζονται οι αναχαιτίσεις - Εικόνα από το σημείο

Πολιτικές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές μετά από αναχαιτίσεις με drone, αναφέρει ο στρατός του Κουβέιτ, την ώρα που εικόνες στα social media δείχνουν πύργο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή φαίνεται να περνά σε δεύτερη, πιο επικίνδυνη, φάση.

«Ορισμένες πολιτικές εγκαταστάσεις υπέστησαν υλικές ζημιές ως αποτέλεσμα της πτώσης συντριμμιών και θραυσμάτων από επιχειρήσεις αναχαίτισης», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X, την οποία κοινοποίησε ο στρατός του Κουβέιτ.

Όσον αφορά στον πύργο, πρόκειται για κυβερνητικό κτίριο που λειτουργεί από το Δημόσιο Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης και η πυρκαγιά φαίνεται πλέον να έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Η πολεμική αεροπορία της χώρας «συνεχίζει να κάνει αναχαιτήσεις εχθρικών εναέριων στόχων» σημείωσε εκπρόσωπος, καθώς ο στρατός προτρέπει τους πολίτες και τους κατοίκους να «τηρούν τις οδηγίες ασφάλειας και προστασίας».

Σε άλλη ενημέρωση, οι πολίτες καλούν να είναι προετοιμασμένοι για εκρήξεις, από τις αναχαιτίσεις.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δύο από τους αξιωματούχους του έχασαν τη ζωή τους «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους», σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ.