Το τεράστιο ποσό που κερδίζει κάθε μέρα η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ από τα ηλεκτρονικά βιβλία του Χάρι Πότερ

Η συγγραφέας του Χάρι Πότερ Τζ. Κ. Ρόουλινγκ κέρδισε 148.767 λίρες την ημέρα από τις πωλήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων της σειράς, ενώ τον περασμένο Μάρτιο η εταιρεία της Pottermore Ltd είχε κύκλο εργασιών 54,3 εκατομμύρια λίρες, από 48,8 εκατομμύρια λίρες πέρυσι.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Sun, περισσότερα από 41 εκατομμύρια λίρες προήλθαν από την «Αμερική» και 12 εκατομμύρια λίρες από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 17,2 εκατομμύρια λίρες, από 11,4 εκατομμύρια λίρες, με 11,6 εκατομμύρια λίρες να καταβάλλονται σε μερίσματα — προσθέτοντας στην περιουσία της Ρόουλινγκ τουλάχιστον 945 εκατομμύρια λίρες χάρη στα βιβλία, τις ταινίες και τα θεματικά πάρκα του Χάρι Πότερ.

Οι λογιστές αποκάλυψαν ότι «η Pottermore Ltd είναι ο παγκόσμιος εκδότης ψηφιακών ηχοβιβλίων και ηλεκτρονικών βιβλίων της best-seller σειράς Χάρι Πότερ της πολυεκατομμυριούχου Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και των σχετικών τίτλων.

Η Pottermore προωθεί την προσβασιμότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, καθώς ζωντανεύει αυτές τις αγαπημένες ιστορίες για κάθε γενιά αναγνωστών και ακροατών.

Η Pottermore συνεχίζει να διαχειρίζεται την ψηφιακή έκδοση της αρχικής σειράς Χάρι Πότερ, καθώς και του θεατρικού σεναρίου Χάρι Πότερ και το Καταραμένο Παιδί, των σεναρίων των "Φανταστικών Ζώων" και των "Βιβλίων της Βιβλιοθήκης του Χόγκουαρτς".

Επίσης, εκδίδει ψηφιακά μη μυθοπλαστικά έργα που σχετίζονται με τον Χάρι Πότερ. Τα ψηφιακά κανάλια του Χάρι Πότερ συνεχίζουν να διαχειρίζονται μέσω της Wizarding World Digital LLC, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της Pottermore Inc και της Warner Bros. Discovery.

Η Pottermore Ltd σημείωσε ένα νέο ρεκόρ φέτος, συνεχίζοντας να επωφελείται από τη διάθεση του περιεχομένου της μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου διανομής που περιλαμβάνει συνεργάτες λιανικής πώλησης και βιβλιοθήκες όπως Amazon, Apple, Audible, Bookbeat, Google, Nextory, Storytel, Overdrive και Hoopla, καθώς και από νέες κυκλοφορίες περιεχομένου και νέα διανομή μέσω Yoto και Spotify.

Η Pottermore Ltd επέκτεινε τον κατάλογο τίτλων και γλωσσών της με την κυκλοφορία του From the Wizarding Archive σε μορφή eBook και audiobook σε 5 γλώσσες, των Hogwarts Library Books σε 4 επιπλέον γλώσσες και, μέσω της συνεργασίας της με την JukeBooks, του πρώτου audiobook του Χάρι Πότερ στα ελληνικά.

Η εταιρεία επέκτεινε επίσης τη διανομή της με την κυκλοφορία των εκδόσεων ηχοβιβλίων με αφήγηση του Stephen Fry στις ΗΠΑ για πρώτη φορά, συμπληρώνοντας τις υπάρχουσες εκδόσεις με αφήγηση του Jim Dale, οι οποίες συνεχίζουν να πωλούνται καλά».

Κυκλοφόρησε e-books και ηχοβιβλία του From the Wizarding Archive σε πέντε γλώσσες. Το πρώτο ηχοβιβλίο του Χάρι Πότερ κυκλοφόρησε στα ελληνικά και πρόσθεσε τέσσερις ακόμη γλώσσες στα βιβλία της βιβλιοθήκης του Χόγκουαρτς».