Χάρι Πότερ: Η αλήθεια για το πρόσωπο που έπαιξε τη Μιρτλ ξάφνιασε τους φαν

Έναν ρόλο που αγαπήθηκε στο franchise «Χάρι Πότερ», τη Μιρτλ (Moaning Myrtle) στην «Κάμαρα με τα μυστικά» του 2002, υποδύθηκε η ηθοποιός Σίρλεϊ Χέντερσον. Ο χαρακτήρας είναι ένα φάντασμα, που πέθανε κατά τη διάρκεια της φοίτησής της στο Χόγκουαρτς.

Η ηθοποιός που ενσάρκωσε τον ρόλο αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην Independent πριν από λίγες ημέρες -και 23 χρόνια μετά την ταινία- ότι ο διευθυντής κάστινγκ την όρκισε να μην αναφέρει καθόλου στο υπόλοιπο συνεργείο την ηλικία της καθώς πίστευε ότι ήταν η καταλληλότερη για τον ρόλο.

Ο λόγος ήταν απλός και απίστευτος... η Χέντερσον, δεν ήταν στην πραγματικότητα 14 ετών όπως ο χαρακτήρας της Μιρτλ, αλλά είχε σχεδόν τα διπλάσια χρόνια, για την ακρίβεια ήταν 37(!).

Η ηθοποιός Σίρλεϊ Χέντερσον το 2002 | Shutterstock

Η σχεδόν 60 ετών σήμερα ηθοποιός, περιέγραψε πως όταν της ζητήθηκε πρώτη φορά να περάσει οντισιόν, δεν ήξερε ποιος ήταν ο Χάρι Πότερ. «Η αδελφή μου, που έμενε μαζί μου είχε διαβάσει τα βιβλία. Δεν ήμουν πεπεισμένη ότι θα μπορούσα να υποδυθώ ένα 14χρονο κορίτσι, επειδή ήμουν στη δεκαετία των 30 τότε».

«Πήγα στην οντισιόν ντυμένη μαθήτρια - λευκό πουκάμισο, μαύρη φούστα, αλογοουρά - σκεπτόμενη, "Αυτό είναι γελοίο"», είπε η Χέντερσον.

«Παρουσίασα το μικρό μου κομμάτι μπροστά τους και με ευχαρίστησαν. Πέρασαν μήνες και νόμιζα ότι αυτό ήταν όλο, αλλά μετά τηλεφώνησαν στον ατζέντη μου, ζήτησαν να με ξαναδούν και μου πρόσφεραν τον ρόλο...

Η Μίρτλ είναι ένα ηλικιωμένο άτομο στο σώμα ενός νεαρού ατόμου και επειδή είναι φάντασμα, υπάρχει ένα είδος ομιχλώδους ατμόσφαιρας. Δεν κοιτάς προσεκτικά το πρόσωπό μου, οπότε θα μπορούσαμε να τη γλιτώσουμε».

Η Χέντερσον πρόσθεσε ότι κατάφερε να διατηρήσει την ιδιωτικότητά της μετά την κυκλοφορία της ταινίας, σε αντίθεση με πολλούς από τους συμπρωταγωνιστές της στον «Χάρι Πότερ». Είπε: «Δεν νομίζω ότι με αναγνώρισε κανείς».

Και αυτό είναι μία ακόμη αλήθεια, αφού πολλοί από τους φαν του Χάρι Πότερ γράφουν στο Reddit ότι νόμιζαν πως η Μιρτλ είναι ο Ντάνιελ Ράντκλιφ με περούκα!

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Χέντερσον ήταν μία ήδη μια καταξιωμένη ηθοποιός όταν κέρδισε τον ρόλο της Μυρτιάς Που Κλαίει, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως το «Trainspotting» και το «Topsy-Turvy». Μάλιστα υπήρξε υποψήφια για το βραβείο London Film Critics Circle για το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου της Χρονιάς για την τελευταία ερμηνεία.

Μετά τον «Χάρι Πότερ», η Χέντερσον συνέχισε να πρωταγωνιστεί στις ταινίες «Bridget Jones: The Edge of Reason», «Marie Antionette», «Meek’s Cutoff» και άλλες.