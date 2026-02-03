Μεγάλο σκάνδαλο σε βουδιστικό ναό στην Ταϊλάνδη: Συνελήφθησαν μοναχοί με ναρκωτικά, πορνό και σεξουαλικά βοηθήματα

Σκάνδαλο έλαβε χώρα στην Ταϊλάνδη, καθώες συνελήφθησαν τρεις μοναχοί, ηλικίας 45, 35 και 59 ετών οι οποίοι φέρεται να είχαν στην κατοχή τους πορνογραφικό υλικό, σεξουαλικά βοηθήματα, και ναρκωτικά.

Μάλιστα, έχει συλληφθεί και ο ηγούμενος του ναού, Phra Photisang Taebmuan, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν υπήκοος της φυλής Καρέν και δεν ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του ληξιαρχείου.

Όπως αναφέρει και η Daily Mail, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής για φερόμενη χρήση ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων στον χώρο του ναού.

Οι μοναχοί, μετά τη σύλληψη, βρέθηκαν θετικοί στη χρήση μεθαμφεταμίνης.