«Θα μας δείτε στον δρόμο»: Ο γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του σε κινητοποίηση

Σε κινητοποίηση κάλεσε χθές, (04/01) ο βουλευτής και γιος του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο τους υποστηρικτές του, μετά τη σύλληψη του πατέρα του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα μας δείτε στον δρόμο, θα μας δείτε δίπλα σε αυτόν τον λαό, θα μας δείτε να υψώνουνε τις σημαίες της αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, γνωστός και ως «Νικολασίτο», σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο επιβεβαιώθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο μεταξύ, μια συγκέντρωση υποστηρικτών του Μαδούρο άρχισε νωρίς το απόγευμα στο Καράκας, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θέλουν να μας δουν αδύναμους, δεν θα μας δουν αδύναμους», πρόσθεσε ο βουλευτής, ο οποίος, όπως ο πατέρας του και η μητριά του, είναι μεταξύ των έξι κατηγορουμένων για «ναρκοτρομοκρατία» από την αμερικανική δικαιοσύνη.

«Δεν θα τα καταφέρουν… Το ορκίζομαι στη ζωή μου, το ορκίζομαι στον πατέρα μου, το ορκίζομαι στη Σίλια» δήλωσε. «Είμαι αποφασισμένος. Είμαστε αποφασισμένοι και η οικογένειά μου είναι αποφασισμένη και δυνατή», προσέθεσε.

Επιτροπή για την απελευθέρωση του Μαδούρο

Στο μεταξύ, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε πως ιδρύθηκε επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες, που αιχμαλωτίστηκαν, κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, και οδηγήθηκαν στις ΗΠΑ.

Ο κ. Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί για «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία», προφυλακίστηκε προχθές σε κέντρο κράτησης της Νέας Υόρκης.

Στο δικαστήριο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα (05/01) θα συμμετάσχει επιτροπή «υψηλού επιπέδου» που παρουσιάστηκε από τον υπουργό Πληροφοριών Φρέντι Νιάνιες, ο οποίος θα είναι μέλος της. Θα συμπροεδρεύουν σε αυτήν ο Χόρχε Ροδρίγκες, πρόεδρος του κοινοβουλίου, κι ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ.

Ενώπιον δικαστή σήμερα, Δευτέρα ο Μαδούρο

Έπειτα από μήνες πληγμάτων σε πλοία με την κατηγορία ότι διακινούσαν ναρκωτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν το Σάββατο μια θεαματική επιχείρηση απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο, 63 ετών, και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, 69 ετών.

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης το μεσημέρι της Δευτέρας, ανακοίνωσε σήμερα το δικαστήριο, όπου θα ενημερωθεί επίσημα για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατηγορείται για συνωμοσία διακίνησης ναρκωτικών, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών, καθώς και για συνωμοσία κατοχής τέτοιων όπλων.

Οι κατηγορίες αυτές επαναλαμβάνουν εκείνες που είχαν απαγγελθεί σε βάρος του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν το 2020, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Το νέο κατηγορητήριο, το οποίο αποκαλύφθηκε το Σάββατο και διευρύνει το πεδίο των διώξεων προσθέτοντας κατηγορίες και κατά της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, είχε κατατεθεί μυστικά στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.