Αυτή είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που δεν περιλαμβάνεται στην κοινή δήλωση για τη Βενεζουέλα

«Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσει η Βενεζουέλα τη δημοκρατία και να επιλύσει την τρέχουσα κρίση», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κοινή δήλωση κρατών μελών της ΕΕ για τη Βενεζουέλα.

Τη δήλωση υποστηρίζουν 26 από τα 27 κράτη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία.

Η μόνη χώρα που δεν υπέγραψε ήταν η Ουγγαρία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters εκπρόσωπος της ουγγρικής αντιπροσωπείας στην ΕΕ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το γιατί δεν είχε υπογράψει τη δήλωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ορμπάν ότι την ημέρα της μοιραίας επίθεσης τόσο ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο όσο και ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν αντέδρασαν το Σάββατο στα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα. Ο Όρμπαν τόνισε ότι «δεν υπάρχουν Ούγγροι πολίτες που να εμπλέκονται ή να έχουν τραυματιστεί στη στρατιωτική επιχείρηση».

Ο πρωθυπουργός έγραψε στο Facebook ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους πρέσβεις στην περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί ότι «κανένας Ούγγρος πολίτης δεν θα βρεθεί σε κίνδυνο στη Βενεζουέλα». Παράλληλα, είχαν διαβουλεύσεις με φορείς του ουγγρικού ενεργειακού τομέα προκειμένου να προστατεύσουν την Ουγγαρία από τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η κρίση στη Βενεζουέλα στις τιμές της ενέργειας. «Η ουγγρική κυβέρνηση εργάζεται», είχε γράψει ο επικεφαλής της κυβέρνησης.