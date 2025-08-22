Θέατρο παραλόγου στην Ουκρανία: Ειρήνη στο πολιτικό «τραπέζι», κλιμάκωση του πολέμου στο πεδίο

Σαν να παρακολουθεί δύο διαφορετικά γεγονότα νιώθει όποιος ακολουθεί τις εξελίξεις για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, από τη μία στο επίπεδο των πολιτικών ζυμώσεων, και από την άλλη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Το πιο νωπό πολιτικό μήνυμα όμως, δίνουν οι ρωσικοί πύραυλοι που χτύπησαν τη νύχτα της Τετάρτης (20/8) μία αμερικανικής ιδιοκτησίας κατασκευαστική εταιρεία στη δυτική Ουκρανία, εκατοντάδες μίλια μακριά από τα χαρακώματα.

Η επίθεση, που αποτελεί μέρος της πρόσφατης ρωσικής κλιμάκωσης με drones και πυραύλους, έθεσε σε κίνδυνο την αμετάκλητη διπλωματία της Μόσχας, η οποία έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο την ειρηνευτική προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ.

Ουκρανία: Πούτιν κερνάει, Πούτιν πίνει

Έχει περάσει μια εβδομάδα από τότε που ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με ένα κόκκινο χαλί στην Αλάσκα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ενορχηστρώσει θεάματα και φωτογραφίσεις με Ευρωπαίους ηγέτες, και ο Λευκός Οίκος έχει διακηρύξει ελπιδοφόρες εξελίξεις.

Αλλά οι υποκείμενες πραγματικότητες του πολέμου δεν έχουν αλλάξει σχεδόν καθόλου.

Η Ρωσία εξακολουθεί να βομβαρδίζει και να πυροβολεί Ουκρανούς πολίτες. Έχει ανεγείρει νέα εμπόδια στην προσπάθεια του Τραμπ για γρήγορη ειρήνη, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι συμφώνησε σε εδαφικές υποχωρήσεις. για ειρηνευτική συμφωνία.

Αυτό που ίσχυε στα τρεισήμισι χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας ισχύει και τώρα. Ο Πούτιν δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο. Ξέρει πως οι περιφερειακές δυνάμεις εξαρτώνται από την αγορά καυσίμων του, και πως η συντηρητική ρωσική οικονομία μπορεί να επιμηκύνει τον πόλεμο για πολύ περισσότερο απ' όσο μπορεί η Ουκρανία να αμύνεται.

Οι ελιγμοί αποκλεισμού της Ρωσίας καθοδηγούνται από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, έναν «μάστερ» των απορρυθμιστικών τεχνικών, τις οποίες έμαθε ως νεαρός διπλωμάτης πριν από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου.

Την Πέμπτη, ο Λαβρόφ προσπάθησε να σπείρει ξανά έριδες μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, καταδικάζοντας τους συμμάχους των ΗΠΑ. «Βλέπω πολλά σημάδια ότι αυτή η δραστηριότητα στοχεύει ακριβώς στην υπονόμευση της προόδου που άρχισε να αναδύεται, να αναδύεται σαφώς ως σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Η ρωσική στρατηγική είναι σαφής: Να καθυστερήσει η διπλωματία για όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου να επιτραπεί στην αιματηρή και επίπονη στρατιωτική στρατηγική του Πούτιν να εξασφαλίσει κέρδη στην πρώτη γραμμή.

Η πραγματικότητα στην Ουκρανία

Η πραγματικότητα της Ουκρανίας δεν έχει αλλάξει. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξακολουθεί να προσπαθεί να κατευνάσει τον Τραμπ εμφανιζόμενος ανοιχτός σε ό,τι προτείνει.

Τουλάχιστον γλίτωσε από το ταξίδι του στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα χωρίς άλλη καταστροφική έκρηξη. Αλλά ακόμα δεν μπορεί να δεχτεί την δηλητηριασμένη ειρήνη που προσφέρει ο Πούτιν.

Η υποχώρηση στις ρωσικές απαιτήσεις για στρατηγικές παραδόσεις γης στην κρίσιμη περιοχή του Ντονμπάς θα προετοιμάσει τη Μόσχα για ένα νέο «blitzkrieg» στο Κίεβο στο μέλλον. Δεν είναι σαφές ότι ο Τραμπ το καταλαβαίνει αυτό.

Πηγή: CNN