«Θεέ μου, τρέξτε!»: Κόσμος τρέχει να σωθεί από έκρηξη ηφαιστείου στη Γουατεμάλα

Σε εφιάλτη μετατράπηκε η πεζοπορία μιας ομάδας τουριστών στη Γουατεμάλα, όταν το «Ηφαίστειο της Φωτιάς» (Volcán de Fuego) εξερράγη αιφνιδιαστικά, εκτοξεύοντας βροχή από λάβα και φλεγόμενους βράχους.
Βίντεο του AccuWeather αποτυπώνει τον απόλυτο πανικό, με τους πεζοπόρους να τρέχουν να σωθούν και μια γυναίκα να ουρλιάζει: «Θεέ μου! Τρέξτε! Τρέξτε!».
Μέσα στο χάος της διαφυγής, ένας τουρίστας λειτούργησε ηρωικά, παίρνοντας αγκαλιά και σώζοντας ένα αβοήθητο ζώο.
Η δραστηριότητα του, εξαιρετικά επικίνδυνου, ηφαιστείου οδήγησε στην άμεση εκκένωση περισσότερων από 700 κατοίκων.
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