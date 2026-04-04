Θρίλερ με τον Αμερικανό πιλότο: Επίλεκτες ομάδες των ΗΠΑ στην έρευνα - Φόβοι για αιχμαλωσία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα όσον αφορά στον εντοπισμό του Αμερικανού πιλότου, ο οποίος αγνοείται ύστερα από την κατάρριψη του μαχητικού F-15, το οποίος κατέπεσε αφότου δέχθηκε πυρά από το Ιράν.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, το αεροσκάφος καταστράφηκε από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας των Φρουρών της Επανάστασης.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες που δείχνουν συντρίμμια του αεροσκάφους και υποσχέθηκε «γενναία αμοιβή» για όσους παραδώσουν τους πιλότους.

Οι εφημερίδες New York Times και Washington Post αναφέρουν ότι έχουν επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα φωτογραφιών και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον ιρανικό Τύπο και τα οποία δείχνουν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη να πετούν σε χαμηλό υψόμετρο πάνω από την περιοχή που σημειώθηκε το περιστατικό.

JUST IN: EVERY crew member of the US helicopter crews that were shot at by Iranian forces while they executed CSAR operations for the F-15 pilot downed over Iran is SAFE, per NBC



Get them all to safety and find the last F-15 pilot over night.pic.twitter.com/PdBJC1PLy1 https://t.co/7Zyu1As8Xf — Morse Report (@MorseReport) April 3, 2026

Επίλεκτες ομάδες για τον εντοπισμό του πιλότου

Δύο ελικόπτερα Blackhawk συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας του αγνοούμενου πιλότου, ο οποίος, αφού το αεροσκάφος του επλήγη από ιρανικά πυρά, κατάφερε να βγει από τον ιρανικό εναέριο χώρο, σημείωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Σύμφωνα με το CNN, πρόκειται για έναν αξιωματικό οπλικών συστημάτων, ο οποίος δεν κατάφερε να διασωθεί σε αντίθεση με τον συνάδελφό του, ο οποίος παρελήφθη από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ωστόσο, και το ελικόπτερο διάσωσης δέχθηκε πυρά, αλλά κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια.

Για τον εντοπισμό του πιλότου, επιχειρούν επίλεκτες ομάδες, γνωστές ως «ελβετικά μαχαίρια», που «χτενίζουν» την περιοχή για να μπορέσουν να τον βρουν.

Την ίδια ώρα, όμως, τον ψάχνουν και οι Φρουροί της Επανάστασης καθώς κρίνεται πως θα είναι σημαντικό όπλο η αιχμαλωσία του.

Η προοπτική ότι ένας Αμερικανός στρατιωτικός είναι ζωντανός και καταδιώκεται μέσα στο Ιράν αυξάνει το διακύβευμα για την Ουάσινγκτον σε μια σύγκρουση η οποία δεν έχει τη στήριξη μεγάλου μέρους των Αμερικανών και την ώρα που δεν διαφαίνεται επικείμενο τέλος.

Σημειώνεται πως ένα δεύτερο αεροσκάφος, ένα A-10 Warthog, επλήγη από ιρανικά πυρά και συνετρίβη στο Κουβέιτ, με τον πιλότο του να ενεργοποιεί το εκτινασσόμενο κάθισμα, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Footage of the exact moment an American A-10 warplane is struck by an air defense missile fired by the Iranian Army's integrated air defense system.