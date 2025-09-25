Το θρίλερ που πέρασε η 17χρονη Bianca Adler στη «Ζώνη Θανάτου» του Έβερεστ

Η ιστορία της 17χρονης Bianca Adler, που συγκλόνισε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως μέσω των social media, είναι μια ωμή υπενθύμιση του πόσο ακραία και επικίνδυνη είναι η αναρρίχηση στο Έβερεστ – ακόμα και για τους πιο έμπειρους και προετοιμασμένους ορειβάτες.

Η Bianca, η οποία έχει ήδη ανέβει σε κορυφές όπως το Manaslu (8.163μ.) και το Ama Dablam (6.812μ.), επιχείρησε να φτάσει και στην κορυφή του Έβερεστ, όμως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μόλις 400 μέτρα πριν το τέλος, καθώς ήρθε αντιμέτωπη με τις σκληρές συνθήκες της περιβόητης «Ζώνης Θανάτου».

Η Ζώνη Θανάτου (Death Zone) βρίσκεται πάνω από τα 8.000 μέτρα, όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι τόσο χαμηλή, ώστε ο ανθρώπινος οργανισμός αρχίζει να καταρρέει λόγω έλλειψης οξυγόνου.

Η Bianca κατέγραψε τη σωματική και ψυχική της κατάρρευση στο TikTok και στο Instagram, περιγράφοντας με δάκρυα στα μάτια και δυσκολία στην αναπνοή την εμπειρία της:

«Νιώθω χειρότερα από ποτέ… Ο λαιμός και οι πνεύμονές μου… Δεν μπορώ να αναπνεύσω σωστά», ανέφερε με μάσκα οξυγόνου.

«Ένιωθα τα άκρα μου να μουδιάζουν, το πρώτο σημάδι κρυοπαγήματος… Δεν έβλεπα τίποτα, μόνο χιόνι. Ήμουν ικανή να συνεχίσω, αλλά επέλεξα τη ζωή από την κορυφή.»

Η επιστροφή

Ακόμα και αν δεν έφτασε στην κορυφή, η απόφασή της να υποχωρήσει για λόγους ασφαλείας αποδεικνύει ωριμότητα και σεβασμό στη φύση — μια στάση που λείπει από αρκετούς επίδοξους ορειβάτες.

Κατά την προσπάθεια, και ο πατέρας της αρρώστησε και διαγνώστηκε (όπως και η ίδια) με HAPE – πνευμονικό οίδημα μεγάλου υψομέτρου, μια δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση.