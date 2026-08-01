Θρίλερ στη Σερβία με νεκρή 28χρονη Ρωσίδα - Εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κανάλι

Μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρωσία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε απομακρυσμένη περιοχή του Βελιγραδίου, στη Σερβία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρωσικού TASS, που επικαλείται σερβικά ΜΜΕ, θύμα είναι η Lyudmila Turkova.

Για την υπόθεση, η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη αρκετών ατόμων, μεταξύ άλλων ενός Τούρκου πολίτη, που εξετάζονται ως ύποπτη για τη δολοφονία της.

Η νεκρή εντοπίστηκε από ντόπιους το πρωί της Πέμπτης (30/07), μέσα σε βαλίτσα που είχε πεταχτεί σε κανάλι και κρίθηκε ύποπτη.

В Белграде нашли тело пропавшей россиянки, упакованной в чемодан. Подозреваемый задержан



В Белграде обнаружили тело 27-летней россиянки Людмилы Турковой, пропавшей 25 июля. Как сообщает МВД Сербии, по подозрению в убийстве задержан 25-летний гражданин Турции.



Тело женщины нашли… pic.twitter.com/1XouZ4tS9O — SOTA (@Sota_Vision) July 31, 2026

Όπως αποδείχθηκε από την πρώτη ιατροδιαστική εξέταση και την έρευνα, η νεκρή εντός της ήταν μία 28χρονη γυναίκα.

Βρέθηκε στην περιοχή Παντίνσκα Σκέλα, η οποία είναι εντός της σερβικής πρωτεύουσας, αλλά βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Δούναβη και έχει παρακμάσει.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας ενημέρωσε σχετικά με τη σύλληψη του Τούρκου υπηκόου, ηλικίας 25 ετών, και δήλωσε κρατείται ως ύποπτος για φόνο.

Ο άνδρας φαίνεται να σκότωσε την 28χρονη στις 26 Ιουλίου σε σπίτι στην περιοχή Μπόρκα, και στη συνέχεια να την έβαλε μέσα στην αποσκευή και να την έκρυψε στο κανάλι Βίζελι.

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου, όπου είχε μεταβεί σε μία προσπάθεια να το σκάσει από τη χώρα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για τη σχέση θύματος και φερόμενους ως θύτη, ούτε και έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.

Кошмарные новости из Сербии: исчезновение 28-летней россиянки Людмилы Турковой закончилось страшной находкой под Белградом. Подозреваемого (гражданина Турции) быстро задержали, но человека уже не вернуть. Напоминание о том, как важна осторожность в любой стране. pic.twitter.com/IIGE4Mo9gc — Заполярье и сатанизм (@Anton_Bartol) July 31, 2026

Η αστυνομία της Σερβίας, να αναφερθεί, έψαχνε την Lyudmila Turkova από τις 30 Ιουλίου, χωρίς να διευκρινιστεί ποιος είχε κάνει την δήλωση της εξαφάνισής της.

Έχει γνωστοποιηθεί, ωστόσο, πως φίλοι και συγγενείς της είχαν ανησυχήσει καθώς είχε σταματήσει να απαντάει στα μηνύματά τους από το απόγευμα της 25ης Ιουλίου.