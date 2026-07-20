Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε ίσως ο πιο εύθικτος λαός του ίντερνετ. Αρκεί να θυμηθούμε τον διαδικτυακό εμφύλιο που στήθηκε από το πουθενά για την Οδύσσεια και τον Νόλαν, για να καταλάβει κανείς ότι δεν θέλουμε και πολύ για να πάρουμε φωτιά. Είμαστε, όμως, και οι πρώτοι που θα κράξουμε τη χώρα μας. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν την κράζει κάποιος ξένος – και μάλιστα χωρίς να έχει πατήσει ποτέ το πόδι του εδώ.

Ένα πρόσφατο post στο Reddit ήρθε να ξύσει ακριβώς αυτές τις πληγές. Ένας χρήστης από τα Βαλκάνια (πιθανότατα από τη Σερβία ή τη Βουλγαρία) μπήκε να ρωτήσει τους Έλληνες κάτι που τον βασανίζει καιρό: «Είναι τελικά η Ελλάδα τόσο άσχημη όσο την παρουσιάζει ο πατέρας του;»

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Για να μας βάλει στο κλίμα, ο χρήστης εξήγησε το εξωφρενικό background της υπόθεσης. Ο μπαμπάς του μισεί θανάσιμα τη χώρα μας, παρόλο που –όπως τονίζει το παιδί του– οι χώρες μας είναι παραδοσιακά σύμμαχοι. Ο άνθρωπος δεν έχει γνωρίσει ποτέ Έλληνα και δεν έχει περάσει ποτέ τα σύνορα, αλλά το μένος του είναι ανεξέλεγκτο.

Όπως γράφει ο χρήστης, ο πατέρας του πετάει διαρκώς ατάκες όπως:

«Θέλεις να επισκεφτείς την Ελλάδα μόνο και μόνο επειδή είναι στη μόδα, στην πραγματικότητα δεν σου αρέσει καν η χώρα.»

«Οι άνθρωποι πάνε στην Ελλάδα μόνο για να βγάλουν φωτογραφίες για το Instagram.»

«Κανείς δεν αισθάνεται πραγματικά ξεκούραστος μετά από διακοπές στην Ελλάδα, όλα είναι ένα μεγάλο ψέμα.»

«Η Ελλάδα είναι απλώς πορτοκάλια, τουρισμός και τίποτα άλλο!»

Η κατάσταση μάλιστα έχει ξεφύγει, καθώς ο hater μπαμπάς έφτασε στο σημείο να βάλει τις φωνές και να κάνει δημόσιο κήρυγμα μισής ώρας στο παιδί του, απλώς και μόνο επειδή τόλμησε να πει ότι του αρέσει η Ελλάδα.

«Έχει κανείς ιδέα τι προκάλεσε αυτό το μίσος; Γιατί ειλικρινά το έχω βαρεθεί», ρωτάει απελπισμένος.

Όπως ήταν φυσικό, οι χρήστες δεν άφησαν το θέμα να πέσει κάτω. Άλλοι το πήραν στην πλάκα, άλλοι προσπάθησαν να κάνουν ιστορική ανάλυση, και άλλοι απλώς συμφώνησαν μαζί του (επειδή, είπαμε, Ελλάδα).

Ιδού οι επικρατέστερες θεωρίες που έπεσαν στο τραπέζι για να εξηγήσουν το δράμα του Βαλκάνιου μπαμπά:

Βαλκάνια κι άλλοι καυγάδες

Κάποιοι θυμήθηκαν ότι στα Βαλκάνια η ιστορία έχει αφήσει κατάλοιπα. «Πολλοί Βούλγαροι μισούν τους Έλληνες. Κάποτε γνώρισα έναν στο εξωτερικό και όταν του είπα από πού είμαι, με κοίταξε στραβά και μου είπε "Ελλάδα; Μισώ τους Έλληνες!". Μελέτησε λίγη ιστορία και ίσως καταλάβεις γιατί ο πατέρας σου αντιδρά έτσι», σχολίασε ένας χρήστης.

Ο τσιγκούνης γονιός

«Ο μπαμπάς σου απλώς δεν θέλει να πας ταξίδι για να μην ξοδέψεις λεφτά, γι' αυτό και το υποτιμά. Αφού δεν έχει πάει ποτέ, μην τον ακούς καθόλου χαχα», έγραψε κάποιος, προσγειώνοντας την κουβέντα στην οικονομική πραγματικότητα.

Η ταξική αλήθεια

Ένας ξένος τουρίστας έσπευσε να υπερασπιστεί τη χώρα λέγοντας ότι το tour του σε Αθήνα, Μήλο, Πάρο, Μύκονο και Κρήτη ήταν οι καλύτερες δύο εβδομάδες της ζωής του. Η απάντηση όμως ενός Έλληνα τον έβαλε γρήγορα στη θέση του: «Η Ελλάδα μπορεί να είναι χάλια αν έχεις κανονικό μισθό και απόλυτος παράδεισος αν είσαι πλούσιος τουρίστας!»

Plot Twist: Ο μπαμπάς είναι... κρυφο-Έλληνας

Το απόλυτο σχόλιο που τερμάτισε το thread, ήρθε από έναν συμπατριώτη μας που είδε στον αόρατο Βαλκάνιο εχθρό μας, τον ίδιο μας τον εαυτό:

«Ναι, έχει δίκιο. Στο λέω αυτό ως Έλληνας. Βέβαια, από το κήρυγμά του λείπει το επιχείρημα "δεν υπάρχουν λεφτά" ή "μας κλέβουν το κράτος". Αλλά τέλος πάντων... Ο μπαμπάς σου πρέπει να είναι Έλληνας. Ταιριάζει απόλυτα στη δική μας νοοτροπία!»

Τελικά, ίσως η Ελλάδα να μην είναι μόνο πορτοκάλια και τουρισμός. Είναι και το να βρίσκεις τον μεγαλύτερο hater σου και στο τέλος να τον κάνεις να μοιάζει με τον θείο σου από το χωριό που γκρινιάζει στο καφενείο.