Τι άλλο θα ακούσουμε από τους πλούσιους: Εκατομμυριούχοι στη Βρετανία ζητούν από τον Μπέρναμ αύξηση της φορολογίας τους

Απίστευτο και όμως αληθινό. Μια ομάδα 120 εκατομμυριούχων στη Βρετανία κάλεσε τον νέο πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, να αυξήσει τη φορολογία των υπερπλουσίων, δηλώνοντας ότι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερους φόρους, ώστε η χώρα να μπορέσει να επανεπενδύσει στους πολίτες της.

Σε μια επιστολή με τίτλο «Proud to Pay» («Περήφανοι να Πληρώνουμε»), η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη, οι εκατομμυριούχοι, μεταξύ των οποίων ο αθλητικός παρουσιαστής Γκάρι Λίνεκερ και η ηθοποιός Τζούλια Ντέιβις, ανέφεραν προς τον Μπέρναμ: «Ως εκατομμυριούχοι έχουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για εσάς, τον νέο μας πρωθυπουργό: φορολογήστε μας. Είμαστε περήφανοι που πληρώνουμε φόρους και είμαστε εδώ για να μείνουμε».

Αποκαλώντας τους εαυτούς τους «Πατριώτες Εκατομμυριούχους», η ομάδα υποστήριξε ότι «ο πλούτος και η εξουσία έχουν συγκεντρωθεί για υπερβολικά μεγάλο διάστημα στα χέρια μιας μικρής ομάδας», γεγονός που έχει βλάψει «τη χώρα μας, τους ανθρώπους της, τη δημοκρατία μας και το περιβάλλον μας».

«Για μια καλύτερη Βρετανία, αυτό πρέπει να αλλάξει», τόνισαν, προσθέτοντας ότι τα έσοδα από την αυξημένη φορολόγηση του πλούτου θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη μείωση των ανισοτήτων, τη στήριξη των δημόσιων υποδομών και την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων.

