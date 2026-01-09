Τι είναι το «δαιμονικό πρόσωπο« που φάνηκε στον ουρανό της Τουρκίας

Τo τουρκικό X γράφει «Ο Ατατούρκ επιστρέφει». To Reddit με κεφαλαία γράμματα προειδοποιεί «ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης». Τι συνέβη στην πραγματικότητα;

Πρόκειται για ένα περιστατικό που συνέβη τον Ιανουάριο του 2023 στην πόλη της Προύσας, όταν ένας τεράστιος, κυκλικός σχηματισμός σύννεφων έκανε πολλούς να μονολογήσουν «μετανοείτε, η εποχή της Κρίσεως ανατέλλει» ή κάτι τέτοιο τελοσπάντων.

Κάτοικοι και χρήστες των social media περιέγραψαν ένα μεγάλο, πολυεπίπεδο σύννεφο που εμφανίστηκε πορτοκαλί και κόκκινο κατά την ανατολή του ήλιου. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι έμοιαζε με UFO ή με ένα «μάτι» συγκεκριμένου χρώματος, ενώ άλλοι το παρομοίασαν αστειευόμενοι με ρολό κανέλας.

Τελικά, τι εμφανίστηκε στον ουρανό της Τουρκίας;

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Διεύθυνση της Τουρκίας πρόκειται για ένα φαινόμενο που περιγράφεται ως φακοειδές σύννεφο (lenticular cloud). Πρόκειται για σύννεφα σε σχήμα φακού, που σχηματίζονται όταν υγρός αέρας ρέει πάνω από μια οροσειρά, δημιουργώντας στάσιμα κύματα στην ατμόσφαιρα. Το γεγονός ότι η Προύσα βρίσκεται κοντά στο όρος Ουλουντάγ, καθιστά την περιοχή αυτή ιδανική για την εμφάνιση αυτών των σπάνιων φυσικών φαινομένων.

«Το γαλάζιο μάτι»

Λέγεται Nazar Boncuğu («γαλάζιο μάτι») και πρόκειται για πολιτισμικό σύμβολο που θεωρείται ότι προστατεύει από την κακή ενέργεια. Κάποιοι πίστεψαν πως αυτό το «μάτι» εμφανίστηκε τελικά στον ουρανό της Τουρκίας και τους έσωσε, μάλλον από κάποια συμφορά όπως πανεθνική έλλειψη σε κοιτάσματα μπακλαβά.