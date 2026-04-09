Τι ισχύει με το «Αλτσχάιμερ» του Ντόναλντ Τραμπ; «Πολλές φορές δεν ξέρει πού βρίσκεται» λέει ανιψιά του

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να «εμφανίζει τα ίδια σημάδια Αλτσχάιμερ με τον πατέρα του», ισχυρίστηκε πρόσφατα η ανιψιά του, Μαίρη Τραμπ, σε μια σειρά συνεντεύξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπονοεί ότι η δημόσια συμπεριφορά του προέδρου υποδηλώνει πιθανή εξασθένηση της μνήμης, καθώς συνεχίζει να παίζει κυρίαρχο ρόλο στην αμερικανική πολιτική, αναφέρουν οι International Business Times.

Μιλώντας τόσο ως μέλος της οικογένειας όσο και ως κλινική ψυχολόγος, έχει συγκρίνει αυτά που παρατηρεί στον Τραμπ με τα συμπτώματα που σημάδεψαν τα τελευταία χρόνια του πατέρα του στη Νέα Υόρκη.

Ντόναλντ Τραμπ - «Κάποιες φορές δεν ξέρει πού βρίσκεται»

Οι ισχυρισμοί αυτοί προέκυψαν μετά από ημέρες διαδικτυακών εικασιών σχετικά με την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες προκλήθηκαν από αναφορές ότι επισκέφθηκε το Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed το Σάββατο του Πάσχα.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε ότι πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε τέτοια επίσκεψη στο νοσοκομείο, αλλά η υπόνοια για ένα μη προγραμματισμένη ιατρική επίσκεψη έχει αναζωπυρώσει μακροχρόνια ερωτήματα σχετικά με την φυσική κατάστασή του.

Ερωτήματα σχετικά με τη μνήμη του τον ακολουθούν από την εποχή που ήταν στο Οβάλ Γραφείο, αλλά τα σχόλια της Μαίρη Τραμπ έχουν πρόσθετο βάρος ως μέλος της οικογένειας. Κόρη του εκλιπόντος αδελφού του Τραμπ, Φρεντ Τζούνιορ, κατέγραψε στο παρελθόν τις εντάσεις της οικογένειας στο βιβλίο της του 2020, Too Much and Never Enough.

Στις τελευταίες της δηλώσεις στο περιοδικό New York Magazine, είπε ότι αναγνωρίζει στον θείο της μερικά από τα ίδια μοτίβα που είδε στον πατέρα του, Φρεντ τον πρεσβύτερο, όταν ζούσε με άνοια τη δεκαετία του 1990. Ο Φρεντ Τραμπ ο πρεσβύτερος διαγνώστηκε με άνοια και πέθανε σε ηλικία 93 ετών το 1999, με τα ιατρικά αρχεία να αναφέρουν «έντονη έκπτωση και σημαντική εξασθένηση της μνήμης», σύμφωνα με την Mirror US.

«Μερικές φορές δεν φαίνεται να είναι προσανατολισμένος στον χρόνο και τον τόπο», είπε για τον Ντόναλντ Τραμπ. «Και κατά καιρούς, βλέπω να έχει το ίδιο ύος στις δημόσιες εμφανίσεις του».

Μιλώντας στο podcast The Daily Beast, είπε: «Υπάρχουν φορές που τον κοιτάζω και βλέπω τον παππού μου. Βλέπω το ίδιο βλέμμα σύγχυσης. Βλέπω ότι δεν φαίνεται πάντα να είναι προσανατολισμένος στον χρόνο και τον τόπο». Πρόσθεσε: «Η βραχυπρόθεσμη μνήμη του φαίνεται να επιδεινώνεται. Δεν ξέρει με ποιον μιλάει. Δεν ξέρει πού βρίσκεται».