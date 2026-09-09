Τι κι αν είναι ο πρίγκιπας Τζορτζ, αυτός είναι ο μοναδικός οίκος που απαγορεύεται να μείνει

Στις 8 Σεπτεμβρίου ο πρίγκιπας Τζορτζ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Eton College, όπου θα μείνει για πέντε χρόνια φοίτησης.
Ο 13χρονος εμφανίστηκε στο κολλέγιο μαζί με τους δύο γονείς του, πρίγκιπα Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να χαμογελούν στιγμή.
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