Τι συνέβη πραγματικά στο κελί του Έπσταϊν; Τα νέα ντοκουμέντα για τον θάνατό του

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες του Τζέφρι Έπσταϊν έρχονται στο προσκήνιο, μέσα από εκατομμύρια έγγραφα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο κρίσιμα ντοκουμέντα: μια έρευνα του FBI στη Νέα Υόρκη και μια αναλυτική έκθεση από το Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο (MCC).

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν δεκάδες φωτογραφίες και λεπτομερείς αναφορές από τη στιγμή που ο καταδικασμένος δράστης βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του, τα ξημερώματα της 10ης Αυγούστου 2019.

Σύμφωνα με την έκθεση, την προηγούμενη ημέρα, 9 Αυγούστου, ο Έπσταϊν είχε μεταφερθεί στο δικαστήριο το πρωί, ενώ ο συγκρατούμενός του αποχώρησε από το κελί το απόγευμα. Ο αξιωματικός υπηρεσίας σημείωσε ότι ο συγκρατούμενος «πιθανότατα δεν θα επιστρέψει», γεγονός που σήμαινε ότι ο Έπσταϊν θα έπρεπε να τοποθετηθεί ξανά με άλλον κρατούμενο μετά την επίσκεψη του δικηγόρου του.

Ο συναγερμός και οι παραλείψεις στους ελέγχους

Στις 6:33 π.μ. της 10ης Αυγούστου ενεργοποιήθηκε συναγερμός. Ο υπολοχαγός ενημερώθηκε ότι «ο Έπσταϊν κρεμάστηκε».

Η έκθεση καταγράφει σοβαρές παραλείψεις: ένας αξιωματικός παραδέχεται ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στις 3 και στις 5 τα ξημερώματα, ενώ άλλος δηλώνει χαρακτηριστικά: «Τα κάναμε θάλασσα… τα έκανα θάλασσα, δεν έκανα κανέναν γύρο ελέγχου».

Μετά τον εντοπισμό του, ο Έπσταϊν μεταφέρθηκε άμεσα στο ιατρικό τμήμα του δεύτερου ορόφου. Ο υπολοχαγός και στη συνέχεια μια νοσοκόμα επιχείρησαν ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως να εντοπιστεί σφυγμός. Ακολούθησε διακομιδή με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Beekman, όπου ο θάνατός του καταγράφηκε επίσημα στις 7:36 π.μ.