Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Σι Τζινπίνγκ: Στο επίκεντρο TikTok και σινοαμερικανικές σχέσεις

Λίγο μετά τις 03:00 το μεσημέρι (σ.σ. ώρα Ελλάδας) άρχισε η τηλεφωνική επικοινωνία των προέδρων ΗΠΑ και Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, όπως αναφέρουν σχετικά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ επικοινώνησαν, τελευταία, φορά, στις αρχές Ιουνίου, με τους ηγέτες των δύο χωρών να συζητούν για το TikTok και, κατ' επέκταση, για τις αμερικανοσινικές σχέσεις.

Σε ό,τι αφορά την προηγούμενη επικοινωνία τους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συζήτηση, που διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, ως «πολύ θετική» για τις δύο χώρες.

Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ: Τι τίθεται στο επίκεντρο

Συμφωνία TikTok: Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιούν τηλεφωνική επικοινωνία που ξεκίνησε στις 8 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Αναμένεται να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία με την Κίνα για τη διατήρηση της λειτουργίας του TikTok στις ΗΠΑ και να συζητήσουν την πιθανότητα μιας προσωπικής συνάντησης.

Ανησυχίες για την ελευθερία του λόγου: Ο Τραμπ πρότεινε να ανακληθούν οι άδειες εκπομπής των τηλεοπτικών δικτύων εάν τον κριτικάρουν υπερβολικά, απορρίπτοντας τις ανησυχίες ότι η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ ήταν επίθεση στην ελευθερία του λόγου. Ο Κίμελ είχε σχολιάσει τις αντιδράσεις για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ενός υποστηρικτή της ελευθερίας του λόγου.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, CNN