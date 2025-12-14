Την Δευτέρα στο Βερολίνο οι κρίσιμες συνομιλίες Ουκρανών και Αμερικανών για το σχέδιο ειρήνης

Πάνω από πέντε ώρες κράτησαν στο Βερολίνο το βράδυ της Κυριακής (14/12), οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με προτάσεις για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν τη Δευτέρα (15/12), σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ντμίτρο Λίτβιν.

«Διήρκεσαν περισσότερες από πέντε ώρες και ολοκληρώθηκαν σήμερα με συμφωνία να συνεχιστούν αύριο το πρωί», δήλωσε ο σύμβουλος στους δημοσιογράφους σε συνομιλία μέσω WhatsApp.

Ο Λίτβιν είπε ότι ο Ζελένσκι θα σχολιάσει τις συνομιλίες τη Δευτέρα μόλις ολοκληρωθούν. Οι αξιωματούχοι, είπε ο Λίτβιν, εξετάζουν τα προσχέδια των εγγράφων.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο κ. Ζελένσκι έφυγε από την καγκελαρία έπειτα από πεντέμισι ώρες διαβουλεύσεων με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Το γερμανικό ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv ανέφερε ακόμη ότι τα κεντρικά ζητήματα των συνομιλιών είναι οι εδαφικές παραχωρήσεις που ζητά η Ρωσία, οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και η χρήση των «παγωμένων» εντός ΕΕ περιουσιακών κεφαλαίων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε πάντως τη σύνθεση των τρεχουσών συνομιλιών με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ως «μη ιδανική», αλλά ως «καλό σημάδι».

«Σίγουρα απέχει πολύ από το να είναι μια ιδανική για τέτοιες διαπραγματεύσεις. Όπως λένε όμως, μπορείς να χορέψεις μόνο με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πίστα», δήλωσε ο κ. Πιστόριους στο ARD και χαιρέτισε την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Βερολίνο ως «καλό σημάδι».

Εξέφρασε ωστόσο τις επιφυλάξεις του σχετικά με το εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα δεχόταν προτάσεις ειρήνης αντί να συνεχίσει τον πόλεμο: «Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Επομένως, δεν θα με εξέπληττε αν κατέληγε έτσι. Ελπίζω σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Αύριο (15/12) ο καγκελάριος Μερτς και ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συμμετάσχουν στο Γερμανο-ουκρανικό οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, ενώ αργότερα αναμένεται η άφιξη των ηγετών της Γαλλίας και της Βρετανίας και αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.