Μενού

Την Τετάρτη ο Νετανιάχου στη Ουάσινγκτον για κρίσιμες συνομιλίες με Τραμπ για το Ιράν

Συνάντηση Νετανιάχου–Τραμπ στην Ουάσινγκτον για το Ιράν, με έμφαση σε πυραύλους και περιφερειακή ασφάλεια.

Reader symbol
Newsroom
Τραμπ Νετανιάχου
Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου (φωτογραφία αρχείου) | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να βρεθεί την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον για μια κρίσιμη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, με τον Νετανιάχου να επιμένει ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία πρέπει να θέτει αυστηρούς περιορισμούς στο ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα και να σταματά την υποστήριξη της Τεχεράνης προς τους περιφερειακούς συμμάχους της.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού τόνισε ότι η ασφάλεια στην περιοχή απαιτεί «σαφείς κόκκινες γραμμές» και δεσμεύσεις που θα αποτρέψουν περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ