Την Τετάρτη ο Νετανιάχου στη Ουάσινγκτον για κρίσιμες συνομιλίες με Τραμπ για το Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να βρεθεί την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον για μια κρίσιμη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, με τον Νετανιάχου να επιμένει ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία πρέπει να θέτει αυστηρούς περιορισμούς στο ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα και να σταματά την υποστήριξη της Τεχεράνης προς τους περιφερειακούς συμμάχους της.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού τόνισε ότι η ασφάλεια στην περιοχή απαιτεί «σαφείς κόκκινες γραμμές» και δεσμεύσεις που θα αποτρέψουν περαιτέρω αποσταθεροποίηση.