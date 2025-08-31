Μενού

«Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει αυτό που έρχεται»: Η νέα ανάρητση Τραμπ που προκαλεί ερωτηματικά

Η μυστηριώδης ανάρτηση που έκανε εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Reader symbol
Newsroom
τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι από τους πιο ενεργούς πολιτικούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτώντας καθημερινά περιεχόμενο. Ανάμεσα στις χθεσινές του δημοσιεύσεις μια ήταν άκρως... αινιγματική

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έκανε αναδημοσίευση στην πλατφόρμα Truth Social ένα γραφικό με που απεικόνιζε εκείνον. Συγκεκριμένα φωτογραφία του Τραμπ με τα χέρια υψωμένα, ενώ στο φόντο διακρίνεται μια υδρόγειος σφαίρα.

Η λεζάντα που συνοπδεύει την ανάρτηση αναφέρει: «Ο κόσμος σύντομα θα καταλάβει. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει αυτό που έρχεται», αναφέρει η λεζάντα». Ο πρόεδρος δεν διευκρινίζει τίποτα άλλο μέσα από την ανάρτηση του και πολλοί είναι οι χρήστες στα σχόλια που αναρωτιούνται για το τι μπορεί να εννοεί ο Τραμπ. 

 

