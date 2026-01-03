Τουλάχιστον 45.500 σπίτια στο Βερολίνο χωρίς ρεύμα: «Φουντώνουν» οι υποψίες για εμπρησμό

Δεκάδες χιλιάδες σπίτια στο Βερολίνο θα μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι την Πέμπτη, καθώς οι αρχές προσπαθούν να επισκευάσουν τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος που υπέστησαν σοβαρές ζημιές σε μια υποψία εμπρησμού, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ορισμένα νοικοκυριά ενδέχεται επίσης να μείνουν χωρίς θέρμανση, καθώς η διακοπή ρεύματος έχει επηρεάσει τα τοπικά συστήματα σε μια περίοδο που η γερμανική πρωτεύουσα είναι καλυμμένη με χιόνι και οι θερμοκρασίες κυμαίνονται γύρω από το μηδέν.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν νωρίς το σήμερα (3/1) ότι αρκετά καλώδια υψηλής τάσης σε μια γέφυρα κοντά σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι πυροσβέστες έσβησαν γρήγορα τη φωτιά, αλλά περίπου 45.500 σπίτια και 2.200 επιχειρήσεις σε περιοχές στο νοτιοδυτικό Βερολίνο έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου Stromnetz Berlin.

Οι εκτεταμένες ζημιές όπως επισημαίνει ο Guardian σημαίνουν ότι περίπου 35.000 νοικοκυριά θα μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με δήλωση των αρχών του Βερολίνου.

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε άλλα νοικοκυριά αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις πρώτες ώρες της Κυριακής.

«Αντιμετωπίζουμε μια ιδιαίτερα σοβαρή διακοπή ρεύματος που επηρεάζει δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων μονάδων φροντίδας, νοσοκομείων, πολυάριθμων κοινωνικών ιδρυμάτων και εταιρειών», δήλωσε η Franziska Giffey, γερουσιαστής του Βερολίνου για οικονομικά θέματα.

Το τοπικό σύστημα τηλεθέρμανσης, το οποίο μεταφέρει θερμότητα μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων στην περιοχή, έχει επηρεαστεί, καθώς τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια.

Η Stromnetz Berlin προειδοποίησε ότι οι εργασίες επισκευής θα «διαρκέσουν πολύ», ενώ τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το κρύο καιρό εμποδίζει τις προσπάθειες για την τοποθέτηση νέων υπόγειων καλωδίων.

Η αστυνομία έστειλε περίπου 160 αστυνομικούς στον τόπο του συμβάντος στην περιοχή Lichterfelde και δήλωσε ότι «διεξάγει έρευνα για υποψία εμπρησμού».