Τουρκία: 8 νεκροί και 26 τραυματίες σε τροχαίο στην Αττάλεια - Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Τουρκία. Λεωφορείο μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκιρντάγ) προς την Αττάλεια και «ανατράπηκε το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδας) σε αυτοκινητόδρομο που ήταν ολισθηρός λόγω της βροχής, σύμφωνα με όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των εμπλεκομένων στο δυστύχημα.

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

Antalya Döşemealtı'nda devrilip şarampole yuvarlanan otobüsten ilk görüntüler:pic.twitter.com/H3tL5Tob1g — Haber (@Haber) February 1, 2026

Επιπλέον ο κυβερνήτης δήλωσε ότι ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

🇹🇷 In Antalya, a bus failed to navigate a turn and overturned into a ditch



Six people were killed, 26 were injured.



The incident was confirmed by Antalya Province Governor Hulusi Şahin. pic.twitter.com/eSSYaWmGOq — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

Το πρακτορείο ειδήσεων DHA ανέφερε ότι κάποιοι επιβάτες εκτινάχθηκαν από το λεωφορείο, το οποίο εκτελούσε νυχτερινό δρομολόγιο από την Τεκίρνταγ, στη βορειοδυτική Τουρκία.

Η Αττάλεια αποτελεί έναν δημοφιλή προορισμό που έχει πληγεί τις τελευταίες ημέρες από έντονες βροχοπτώσεις. «Το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο και υπήρχε ομίχλη στην περιοχή. Δεν είναι σημείο όπου επιτρέπεται η υψηλή ταχύτητα, ωστόσο φαίνεται πως το λεωφορείο κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα», δήλωσε ο Σαχίν στο TRT.