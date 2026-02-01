Μενού

Τουρκία: 8 νεκροί και 26 τραυματίες σε τροχαίο στην Αττάλεια - Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας

Λεωφορείο με 34 επιβάτες που κατευθυνόταν προς την Αττάλλεια έφυγε από τον δρόμο λόγω ολισθηρότητας από τη βροχή και ανατράπηκε.

Τουρκία τροχαίο
Τροχαίο με λεωφορείο στην Τουρκία | Youtube/ Anadolu Ajansı
Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Τουρκία. Λεωφορείο μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκιρντάγ) προς την Αττάλεια και «ανατράπηκε το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδας) σε αυτοκινητόδρομο που ήταν ολισθηρός λόγω της βροχής, σύμφωνα με όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των εμπλεκομένων στο δυστύχημα.

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

Επιπλέον ο κυβερνήτης δήλωσε ότι ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Το πρακτορείο ειδήσεων DHA ανέφερε ότι κάποιοι επιβάτες εκτινάχθηκαν από το λεωφορείο, το οποίο εκτελούσε νυχτερινό δρομολόγιο από την Τεκίρνταγ, στη βορειοδυτική Τουρκία.

Η Αττάλεια αποτελεί έναν δημοφιλή προορισμό που έχει πληγεί τις τελευταίες ημέρες από έντονες βροχοπτώσεις. «Το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο και υπήρχε ομίχλη στην περιοχή. Δεν είναι σημείο όπου επιτρέπεται η υψηλή ταχύτητα, ωστόσο φαίνεται πως το λεωφορείο κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα», δήλωσε ο Σαχίν στο TRT.

