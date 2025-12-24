Τουρκία: Αναφορές για Ελληνίδα αεροσυνοδό στο αεροσκάφος που συνετρίβη

Ένα ελληνικό όνομα, πιθανότατα μίας αεροσυνοδού, φέρεται να περιλαμβάνεται στη λίστα με τους οκτώ επιβαίνοντες στο αεροσκάφος που συνετρίβη στην Τουρκία και μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τουρκικά μέσα να αναφέρουν, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, ότι ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα ελληνικό όνομα, πιθανότατα μίας αεροσυνοδού.

Το αεροσκάφος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε επείγουσα προσγείωση, λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα. Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων επέστρεφε στην Τρίπολη, μετά από επίσκεψη στην τουρκική πρωτεύουσα.

Το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon, στο οποίο επέβαινε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ και η συνοδεία του, χάθηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του.

🎥 Video footage shows the moment the Libya-bound Falcon 50 jet crashes in the Haymana area after contact is lost shortly after departing Türkiye’s Ankara Esenboga Airport



✈️ The aircraft sends an emergency landing signal before communication cuts off, with five people on board,… pic.twitter.com/VIWnKAnbsg — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

H Υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Τουρκίας βρίσκεται στο σημείο όπου διεξάγονται έρευνες. Ερευνά, έχει διατάξει και η εισαγγελία της Άγκυρας για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Το αεροσκάφος μετέφερε πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, διακρίνεται η στιγμή που το αεροσκάφος συνετρίβη και φαίνεται να σημειώνεται έκρηξη που πιθανώς οφείλεται στα καύσιμά του.