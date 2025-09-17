Τουρκία: Δεύτερες σκέψεις για το «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο - Ο συμβολισμός και το μήνυμα της Άγκυρας στην Ελλάδα

Η Άγκυρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει προς το παρόν στις έρευνες στο Αιγαίο με το πλοίο «Πίρι Ρέις».

Όπως αναφέρει το Action24, πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα, κάνουν λόγο για «δεύτερες σκέψερις για το Πίρι Ρέις», ενώ ανησυχία προκαλεί το σενάριο να ξεκινήσει τις έρευνες την στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Στο μεταξύ, Τούρκοι αναλυτές θεωρούν ότι η έξοδος του Πίρι Ρέις, στο Αιγαίο είναι «ένα αποφασιστικό μήνυμα της Άγκυρας στην Ελλάδα», σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ.

Παράλληλα, κατηγορούν την Ελλάδα για στρατιωτικοποίηση των νησιών, όπως η Λέρος.

Στέλιος Φενέκος για Τουρκία: «Προσπαθούν να δουν και τις δικές μας αντιδράσεις»

Ο υποναύαρχος Στέλιος Φενέκος ότι η επιλογή για το Πίρι Ρέις αποτελεί επιλογή συμβολικού χαρακτήρα.

Σημειώνει ότι κινείται σε περιοχές που είναι «αμφιλεγόμενες για το διεθνές δίκαιο» αυτό γιατί αν οι έρευνες είναι στη θαλάσσια στήλη μπορεί να της κάνει αν είναι στο βυθό και στο υπέδαφος αυτού τότε παραβιάζει το διεθνές δικαιο.

Πρέπει να παρακολουθούμε πολύ κλειστά αυτή τη δραστηριότητα και να δούμε πώς θα εξελιχθεί.

Αναφορικά με το ότι το Πίρι Ρέις παρουσιάζεται ως αγκυροβολημένο με τεχνικά προβλήματα τη στιγμή που η Τουρκία δήλωσε ότι είναι έτοιμο για να ξεκινήσει τις έρευνες ο κύριος Φενέκος σχολίασε: «Προφανώς κάνουν δεύτερες σκέψεις και προσπαθούν να δουν και τις δικές μας αντιδράσεις. Θα εξαρτηθούν όλα και με τη CHEVRON, γιατί όλα συνδυάζονται», δήλωσε μεταξύ άλλων.



