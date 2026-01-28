Τουρκία: Εκδοτική κατηγορείται για «τρομοκρατία» επειδή αποζημίωσε φυλακισμένους συγγραφείς

Δικαστήριο στην Τουρκία διέταξε έρευνα για «χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» σε βάρος εκδοτικού οίκου, ο οποίος κατέβαλε αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα σε δύο συνεργάτες συγγραφείς του που εργάζονται από το κελί της φυλακής τους.

Ο εκδοτικός οίκος Kor Kitap ανακοίνωσε πως ο κατά νόμο υπεύθυνός του κρατήθηκε επί τέσσερις ημέρες ενώ στη συνέχεια τέθηκε σε περιορισμό κατ' οίκον και υπό δικαστικό έλεγχο στο πλαίσιο της έρευνας, αναφγέρει το ΑΜΠΕ.

Η δικαιοσύνη κατηγορεί τον εκδοτικό οίκο για την καταβολή αμοιβής για πνευματικά δικαιώματα στους Τονγκούτς Οκ και Νετζίπ Μπαϊσάλ, δύο συνεργάτες του καταδικασμένους σε ποινές ισοβίων για «τρομοκρατία», οι οποίοι εργάζονται ως συγγραφείς, επιμελητές και μεταφραστές για τον Kor Kitap.

Τουρκία: Στη «φυλακή» η σκέψη και ο πολιτισμός

Οι δύο συγγραφείς είναι φυλακισμένοι από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, για σειρά δράσεων στο όνομα μιας μικρής αριστερής οργάνωσης που είχε χαρακτηρισθεί τρομοκρατική από την Άγκυρα.

Διαβάστε ακόμα: Αφρική, η ήπειρος των ξεχασμένων θυμάτων: Οι χειρότερες κρίσεις του

Χαρακτηρίζονται «πολιτικοί κρατούμενοι» από τον εργοδότη τους, ο οποίος υπογραμμίζει πως τα χρήματα που τους καταβάλλει δεν τους χρησιμεύουν παρά μόνο για να «αγοράζουν προϊόντα από την καντίνα της φυλακής».

«Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα να φυλακισθούν η σκέψη και η κουλτούρα», αντέδρασε στο X ο Kor Kitap, ζητώντας «την άμεση ακύρωση αυτής της παράνομης απόφασης».

Η Ένωση Τούρκων Εκδοτών χαρακτήρισε επίσης στο X αυτή την απόφαση «εξαιρετικά ανησυχητική για τον κόσμο των εκδόσεων και την ελευθερία της έκφρασης».

«Είναι θεμιτό, στο πλαίσιο των παγκόσμιων νομικών αρχών, των συνταγματικών δικαιωμάτων και της δεοντολογίας των εκδόσεων, οι Τονγκούτς Οκ και Νετζίπ Μπαϊσάλ να λαμβάνουν αμοιβή για τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους, ακόμα και στη φυλακή», υπογράμμισε η Ένωση.